36e jour de grève de la faim de Kameleddine Fekhar

Un grand nombre de codétenus Mzabs du Dr Fekhar sont entrés en grève de la faim le 30 janvier 2017 par solidarité avec lui. Ils seraient une trentaine de grévistes.



Aujourd'hui le Dr Fekhar est dans un hôpital entre la vie et la mort. Il conteste son arrestation arbitraire et celles de plus de 160 Mzabs incarcérés injustement dans les geôles algériennes.



Nous, et le Comité international pour la libération de Fekhar et les détenus Mzabs (CILFDM) et IZMULEN pour les droits des At-Mzabs en solidarité avec le Dr Fekhar et ses codétenus grévistes et tous les détenus Mzabs, appelons :



Tous les Amazighs des pays et Etats de la Tamazgha (Afrique du nord) et de la diaspora à exprimer leur solidarité avec le Dr Fekhar et les détenus grévistes en observant une grève de la faim d’une journée, le samedi 11 février 2017



pour exiger la libération immédiate du Dr Fekhar et tous les détenus Mzabs



Il est important de le faire voir et le faire savoir en partageant des photos et vidéo sur internet avec pancarte où l’on écrit, chacun dans la langue qui lui convient : "Je suis en grève de la faim par solidarité avec le Dr Fekhar et les détenus Mzabs"



Gloire aux martyrs Mzabs et liberté pour tous les détenus Mzabs.



Paris le 06 février 2017

Président d’Izmulen et porte parole du CILFDM

Mohammed Dabouz