"Ouvrez les comptes facebook, communiquez !", lance Sellal à ses ministres (Vidéo)

Abdelmalek Sellal qui a déjà un compte tweeter a invité ses ministres à se mettre aux réseaux sociaux. C'est son ministre de la Communication qui l'annonce

Le gouvernement se réveille ! Après avoir longtemps fermé les yeux et les oreilles, il vient de comprendre l'importance des réseaux sociaux dans la communication. Le Premier ministre vient d'inviter ses ministres à investir Tweeter, facebook et les réseaux sociaux en général. Abdelhamid Grine a précisé que Sellal a insisté : "Le premier ministre nous a instruit "Communiquez ! Ne laissez jamais une question sans réponse, il a donné des insctructions open, c'est les portes ouvertes !"."

L'information est en elle-même cocasse. Voire décalée quand on sait l'importance de tweeter et facebook entre autres ! D'où la question ; fallait-il attendre que le Premier ministre instruise ses ministres pour qu'enfin ils investissent les réseaux sociaux ?

On sait déjà qu'Abdelmalek Sellal, Abdelkader Messahel, Abdelhamid Grine et Nouria Benghbrit sont très actifs sur Tweeter et Facebook. Les autres sont donc invités à se connecter. A condition qu'ils soient aussi certifiés comme les premiers pour qu'ils soient identifiés.

