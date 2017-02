Moh Cherif Hannachi récidive: Broos a gagné la coupe d'Afrique par chance ! (vidéo)

Moh Cherif Hannachi n'a vraiment pas froid au yeux, en affirmant que Hugo Broos, entraîneur du Cameroun, récent vainqueur de la coupe d’Afrique des nation a "juste eu de la chance".

Droit dans ses certitudes, Moh Cherif distille encore sa science. Celle qui a conduit la JSK au fond du tableau du championnant national. Ainsi si l'on en croit notre grand spécialiste, "ce sont ses adjoints qui ont gagné les matchs, car lui est un mauvais entraîneur". Puis de lancer : "Il est allé en finale, et après. si on leur avait marqué un seul but ils seraient éliminés. Il a eu de la chance, d'ailleurs vous avez vu comment qu'ils courraient?" déblatérait Hannachi devant des journalistes abasourdis.

"Il a une grande équipe et de bons joueurs, ce sont eux qui ont gagné", insistait-il. Moh Cherif Hannachi qui ne semble pas pouvoir admettre ses tords notamment lorsqu'il affirmait en 2014, pour justifier le licenciement abusif du Belge Hugo Broos, "qu'il était un fou".

Le président de la JSK qui a consommé plus de 30 entraîneurs en 23 ans de règne, devrait comprendre que la seule variable inchangée dans l'équation de l'échec de la JSK se nomme bien Moh Cherif Hannachi. Mais ça c'est une autre affaire ! Tant qu'il est soutenu par son réseau, il tiendra ferme la direction du club phare de la Kabylie.

La rédaction