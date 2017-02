Ould Ali Lhadi veut-il la tête de l'indéboulonnable Raouraoua ? (Vidéo)

Ould Ali Lhadi, ministre de la Jeunesse et des Sports, a haussé le ton pour la première fois contre le patron de la FAF, Mohamed Raouraoua.

"Le peuple algérien s'attendait à de meilleurs résultats au vu des moyens qui ont été mis par les pouvoirs publics à la disposition de l'équipe nationale pour une meilleure préparation à la CAN-2017.", a déclaré M. Ould Ali à la presse, en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger. On connaissait le ministre beaucoup plus rond, le voilà péremptoire ! Quelle mouche l'a donc piqué pour enfin s'affirmer devant l'intouchable Raouraoua.

Pour justifier cette admonestation, le ministre ajoute qu'il doit présenter "le bilan de la participation algérienne au Premier ministre et au président de la République". Quid du parlement ? Zappé ! Il faut dire qu'aucun ministre ne rend de compte aux députés.

Puis de parler des moyens financiers : "C'est inadmissible de dire que l'Etat n'a pas mis les moyens nécessaires lors des trois dernières années pour une meilleure prise en charge de la sélection algérienne et du football algérien".

Est-ce seulement les pitoyables résultats de la sélection algérienne de football balayée dès le premier tour de la CAN-2017 au Gabon qui ont motivé le ministre à perdre son sang-froid pour convoquer "le peuple algérien" dans son argumentaire contre le président Raouraoua ? Possible. Il est une chose certaine, Ould Ali Lhadi n'a pas sorti ses déclarations de son chapeau.

Dans la foulée, le ministre a affirmé que l'Etat a décidé d'allouer une rallonge supplémentaire de l'ordre de 2,5 milliards de DA pour aider les clubs amateurs et pour acheter des bureaux à l'ensemble des ligues ainsi que le financement de la formation pour les arbitres. El Hadi Ould Ali a indiqué samedi à Alger que "celui qui a échoué dans la gestion de sa fédération durant le mandat olympique 2013-2016 doit partir".

La rédaction avec APS