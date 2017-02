Lorsque Hannachi traitait Hugo Broos de "mahboul" ! (vidéo)

Hugo Broos, finaliste de la Can 2017 à la tête de la barre technique des Lions indomptables, se faisait traiter par Hannachi de fou (mahboul), lorsqu'il refusa de subir son dictât, et ses feuilles de matchs.

Mieux, Moh Cherif Hannachi assurait que l’Algérie n'aura aucune difficulté à surmonter l'écueil camerounais en présence d'un incompétent à la tête de leur sélection.

Dans une vidéo datant de 2014, on voit un Hannachi remonté et furieux que l’entraîneur Belge ait démissionné. Il avouait que c'était bien lui qui faisait l'équipe, et qu'à cause de cela, l’entraîneur était parti. "Heureusement que j'ai fais l'équipe. C'est bien moi qui ai gagné à Chlef et pas lui", s'enorgueillait-il à l'époque.

Et de rajouter d'un ton sûr : "Vous savez, les Belges sont comme ça. On en a eu un par le passé. Il est fou".

En attendant, le fou va disputer une finale d'une coupe d'Afrique avec les Lions indomptables du Cameroun, et peut-être même une coupe du monde.

Hebib Khalil