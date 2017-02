Talaie El Hourriyet invite à ne pas entrer dans le jeu du pouvoir

Dans un communiqué, le Bureau Politique de Talaie El Hourriyet estime que l'agenda du pouvoir n'est pas le sien.

Le contat est clair pour le parti de Benflis. Les élections législatives ne sont pas la solution aux problèmes des citoyens. Dans son communiqué, le Bureau Politique a rappelé que "ces problèmes sont dans l’impasse politique qu’entretiennent la stagnation et l’immobilisme, dans lesquels se trouve le pays, dans la crise économique qui s’aggrave sans le moindre stratégie de riposte à l’horizon et dans la montée des tensions sociales face à laquelle le régime politique en place apparait de plus en plus impuissant, tétanisé et désemparé."

Il a par ailleurs "réaffirmé le ferme attachement de Talaie El Hourriyet à l’action unitaire de l’opposition nationale mise au service du projet de transition démocratique", comme pour faire un clin d'oeil à la crise que traverse l'Instance de Consultation et de suivi de l’opposition (ICSO). Cette organisation transpartisane est déchirée en effet entre les participationnistes à l'élection législatives et les boycotteurs. Pour autant Talaie El Hourriyet balaye ces fratures et s'inscrit dans le temps. Il soutient que cette législative n'est pas sa priorité. Il la qualifie même de "secondaire et dérisoire par rapport aux véritables défis politiques, économiques et sociaux que le pays se doit de relever".

On l'a compris Ali Benflis et sa formation politique sot dans le coup d'après. Car, estime le BP, "le régime politique en place s’emploie à lui conférer (l'élection législative, NDLR)" une importance importante. Aussi, le parti invite les partis politiques dont les positions divergent sur cette élection à dépasser leurs positions pour s'inscrire dans de plus grandes perspectives politique. Objectif ? "Ne pas permettre que la différence de positions quant à cette échéance électorale sans portée et sans signification politiques mette en péril le projet plus grand autour duquel elle s’est rassemblée, celui de la transition démocratique pour lequel elle a consenti tant d’efforts et tant de sacrifices" observe le BP.

Le parti de Benflis appelle à l'opposition à préserver le cadre d'union qui constitue selon le BP un "acquis précieux pour la cause démocratique de notre pays". Talaie El Hourryet ne perd pas de vue que le pays de part la paralysie qui ronge le pays est plongé dans une "crise économique d’une extrême gravité à laquelle il est confronté". Il prévient enfin que "les tensions sociales" auxquelles il pourrait être confronté pourraient avoir des "conséquences imprévisibles".

Yacine K