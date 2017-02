Attaque du musée du Louvre (Paris) : l'assaillant serait un Egyptien

Un assaillant armé de deux machettes a agressé vendredi matin des militaires de l'opération Sentinelle déployés au musée du Louvre, dont l'un a été légèrement touché, avant d'être à son tour grièvement blessé par des tirs de riposte, ont annoncé les autorités.

L'auteur est un Egyptien de 29 ans. Il est "soupçonné" d'être l'auteur de l'attaque vendredi contre des militaires à l'entrée du musée du Louvre, a annoncé le procureur de la République de Paris, au cours d'une conférence de presse.

"L'identité de l'auteur des faits n'est pas formellement établie", a souligné François Molins, ajoutant toutefois que les recherches des enquêteurs français "ont permis de cibler un individu âgé de 29 ans et de nationalité égyptienne", dont la photographie enregistrée sur la base européenne des visas "correspond à celle de l'auteur de l'attaque".

L'assaillant présumé, "résidant aux Emirats arabes unis", avait déposé une demande de visa touristique pour la France le 30 octobre 2016. Le titre avait été délivré du 20 janvier au 20 février, a encore indiqué le procureur. "Le 26 janvier, il est arrivé à (l'aéroport) Paris-Charles de Gaulle en provenance de Dubaï", a-t-il ajouté. Le passeport de cet individu a été retrouvé au cours d'une perquisition dans son logement, un appartement loué dans le prestigieux 8e arrondissement de la capitale française, non loin des Champs-Elysées. Dans ce passeport, dont il reste à déterminer s’il appartient vraiment bien à l'assaillant du Louvre, figurent par ailleurs deux visas pour la Turquie ainsi que pour l’Arabie saoudite.

L'attaque s'est produite à 08H50 GMT à l'entrée de la très touristique galerie du Carrousel du Louvre donnant accès au musée le plus fréquenté du monde, "dans une zone en amont du point de contrôle des sacs", a précisé le procureur de la République.

Avisant une patrouille de quatre soldats, l'agresseur, vêtu d'un T-shirt noir avec une tête de mort et armé de deux machettes de 40 cm de long, "s'est précipité sur eux en criant "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand en arabe, ndlr). Il a frappé à la tête un premier militaire (...), s'est précipité sur un second militaire qui est tombé au sol et (lui) a porté des coups de machette".

Le militaire au sol "a tiré une première fois vers la partie basse de l'abdomen, ce qui n'a pas arrêté l'auteur, si bien que le soldat a riposté à nouveau à trois reprises. L'assaillant est tombé au sol, très grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital, son pronostic vital est très engagé".

Son nom est inconnu des services de renseignement français et le Procureur de Paris précise qu’il est encore impossible, pour l’instant, de déterminer s’il a agi "seul, spontanément ou sur instruction".

Avec Agences