Un édifice de 50 milliards abandonné en plein centre d’Ouargla

Inauguré en grande pompe en 1990, cet immeuble faisait office de centre commercial à ses heures.

Il est situé en plein centre-ville d’Ouargla. Il fut un temps où il était le cœur battant de cette ville du sud. "C’était notre seul lieu de détente, on y venait pour se détendre, consommer", témoigne un Ouargli déçu de le voir ainsi abandonné au sable et aux saletés. Sa fermeture remonte à 1999. La raison ? "Les loyers y sont exorbitants, tous les locataires ont fui les lieux pour aller ouvrir leur commerce ailleurs", regrette ce Ouargli.

Propriété de la wilaya, cet ancien centre commercial dont la valeur est estimée à 50 milliards de centimes se dégrade chaque jour un peu plus. "Nous ne comprenons pas pourquoi les autorités de la wilaya ne comptent pas le réhabiliter, pourtant elles savent qu’ici il n’y a rien, ce lieu est apprécié par la population", se désole un autre enfant de la ville qui pointe une volonté cachée de saboter l’édifice. Pour qui et pourquoi ? Mystère.

En effet, au moment où le foncier devient rare au cœur des villes, à Ouargla, la wilaya laisse son patrimoine à l’abandon. Ce que les Ouarglis ne comprennent pas de juste. Quand on se gargarise de rigueur budgétaire, de bonne gestion et qu'on assiste à ce genre de pratiques, il y a de quoi douter de la bonne volonté et des compétences de nos responsables.

Sofiane Ayache