50 entrepôts frigorifiques pour le stockage prévus d'ici à 2018

Le coût de ces entrepôts est de plus de 36 milliards de dinars. Leur réalisation vise à augmenter les capacités de stockage et à absorber le surplus de production agricole, en vue d'asseoir un équilibre entre l'offre et la demande.

Le projet de développement des capacités de froid tracé par les autorités publiques (…) porte sur la réalisation de 50 entrepôts frigorifiques d'une capacité de 350.000 m3 au niveau national pour un coût de 36,6 milliards de dinars. "Le projet de développement des capacités de froid tracé par les autorités publiques, et dont la réalisation a été confiée à la société nationale de froid, Frigomedit, porte sur la réalisation de 50 entrepôts frigorifiques d'une capacité de 350.000 m3 au niveau national pour un coût de 36,6 milliards de dinars, financé par un crédit d'investissement à taux bonifié, adopté par le Conseil des participations de l'Etat (CPE) en 2013", a indiqué M. Sellal dans sa réponse à une question orale d'un membre du Conseil de la nation, sur le projet de réalisation d'entrepôts frigorifiques, lue en son nom par la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia. L'opération de réaménagement de 39 entrepôts frigorifiques d'une capacité globale de 350.000 m3 a été achevée à travers le transfert des avoirs des entreprises de froids dissoutes, a souligné le Premier ministre, annonçant la finalisation de "toutes les mesures inhérentes à la réalisation de nouveaux entrepôts, notamment en termes d'assiettes foncières, d'études techniques et de conclusion de contrats". Frigomedit a pris en charge le lancement de 39 appels d'offres nationaux et internationaux, en vue d'étudier et de réaliser ledit projet, a-t-il poursuivi, précisant qu’"il est prévu la réception de 19% de l'intégralité du projet en 2017, soit 8 entrepôts frigorifiques d'une capacité de 118.000 m3 à Tiaret, Blida, el Oued, Laghouat, Chlef, Adrar et Ghardaïa". D'autres entrepôts seront réceptionnés en 2018 à In Salah, Ghardaïa, Médéa, Bechar, Oran, Touggourt, Bordj Bou Arreridj, Tébessa, Tissemsilt, M'sila et Tindouf. Avec APS