Sit-in des Izmulen pour les droits des Mzabs devant le siège de l'AFP (Paris)

IZMULEN pour les droits des At-Mzabs et le Comité International pour la Libération de Fekhar et des Détenus Mzabs (CILFDM) nous a fait parvenir le communiqué suivant qui annonce une action pour dimanche 5 février devant le siège de l'Agence France presse à Paris.

Le Docteur Kameleddine Fekhar est en grève de la faim depuis le 03 janvier 2017 dans la prison de Menéa à Taghardayt (Ghardaïa). C’est sa cinquième grève de la faim depuis son arrestation le 09 juillet 2015.

Un grand nombre de codétenus Mzabs du Dr Fekhar sont entrés en grève de la faim le 30 janvier 2017 par solidarité avec lui. Ils seraient une trentaine de grévistes.

Aujourd'hui, le Dr Fekhar est dans un hôpital entre la vie et la mort. Il conteste son arrestation arbitraire et celles de plus de 160 Mzabs incarcérés injustement dans les geôles algériennes.

Nous, IZMULEN pour les droits des At-Mzabs et le Comité International pour la Libération de Fekhar et des détenus Mzabs (CILFDM), en solidarité avec le Dr Fekhar et ses codétenus grévistes et tous les détenus Mzabs, organisons :

Un sit-in devant le siège de l’AFP (Agence France Presse) à Paris le dimanche 05 février 2017 à 15h pour exiger la libération immédiate du Dr Fekhar et touts les détenus Mzabs

Place de la Bourse 75002 Paris (Bourse métro 3)

Gloire aux martyrs Mzabs et liberté pour tous les détenus Mzabs.

Paris le 02 février 2017

Le Président d’Izmulen et porte-parole du CILFDM

Mohammed Dabouz