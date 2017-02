Trois narco-terroristes éliminés à Illizi

Trois terroristes narcotrafiquants ont été éliminés mercredi dans une embuscade tendue dans wilaya d'Illizi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a également saisi des armes, un lot de munitions et une importante quantité de kif traité, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente d'informations, une embuscade tendue par un détachement de l'ANP relevant du Secteur Opérationnel d'Illizi (4ème Région militaire), dans la zone d'El Hamra, le 1er février 2017, suivie d'un accrochage avec un groupe composé de trois terroristes narcotrafiquants, s'est soldée par l'élimination de ce groupe et la récupération de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, six chargeurs, une importante quantité de munitions (1400 balles) et quatre téléphones satellitaires", précise le MDN.

"L'opération a permis également de saisir, en possession de ces criminels, une importante quantité de kif traité s'élevant à six quintaux, chargée à bord d'un véhicule tout-terrain".

APS