Bilan de la délinquance dans la wilaya de Batna

Les chiffres de la délinquance donnés par la police sont moins alarmants par rapport au mois précédent

Les services de sécurité de la wilaya de Batna ont enregistré durant le mois de décembre 249 délits divers, selon les statistiques données. Y sont impliqués 349 individus dont 47 ont été écroués. En outre, 151 affaires diverses ont pour auteurs 107 individus dont 24 arrêtés et écroués. Toujours dans le même volet, on enregistre 145 affaires diverses impliquant 153 personnes dont 10 arrêtées. Il faut signaler aussi que 19 autres délits selon le communiqué ont eu pour auteurs 04 personnes arrêtées. Par ailleurs, 14 affaires dans lequelles sont impliqués 14 individus dont 01 personne arrêté ont été aussi traitées par les services de sécurité. On note sept affaires de drogue et stupéfiants. 35 grammes de kif et 16 comprimés ont été saisis sur 12 personnes entre consommateurs et dealers; 04 d'entre eux ont été écroués.

En outre, on enregistre 24 cas d'accidents de la circulation ou 44 personnes blessées, tandis que 1163 PV ont été infligés selon les différents degrés. 264 permis de conduire ont fait l'objet de retrait, alors que 45 PV concernant l'hygiène et la protection de l'environnement ont été dressés, ainsi que 34 PV au registre des constructions illicites et autres. Enfin, il a été procédé à trois démolitions d'habitats sur ordre des autorités administratives. Autant dire que l'accalmie n'est pas pour très bientôt dans cette wilaya à l'instar des autres où sont commis les mêmes délits, fautes et autres dépassements.

Abdelmadjid Benyahia