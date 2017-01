Pluies orageuses sur le centre et le centre-est du pays

Des pluies assez marquées parfois sous forme d'averses orageuses affecteront à partir de la soirée de ce samedi plusieurs wilayas du Centre et du Centre-Est du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie.

Après l'épisode neigeux, place aux pluies. Les wilayas concernées sont Blida, Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira et la partie nord de Médéa, précise la même source. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 30 mm durant la validité du BMS du samedi à 18 heures jusqu'à dimanche à 9 heures, souligne l'ONM.

Sept wilayas concernées par les routes coupées à la circulation. Suite aux perturbations climatiques, quelques tronçons routiers demeurent fermés à la circulation ce samedi dans 7 wilayas du pays, indique un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Il s'agit de tronçons de 08 routes nationales (RN) et 11 chemins de wilaya (CW) au niveau des wilayas de Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Tizi-ouzou, Mostaganem, Relizane et Mascara, précise le communiqué qui indique que les éléments de la Gendarmerie et de l'ANP sont mobilisés avec les services concernés pour leur réouverture.

Le réseau routier des wilayas de Mostaganem, Tizi-ouzou et Bouira est le plus affecté, plus particulièrement les chemins de wilaya traversant Mostaganem et parallèles à Oued Chlef à cause de l'augmentation du niveau des eaux et la RN 30 reliant entre les wilayas de Tizi-ouzou et Bouira, notamment le tronçon entre les communes de Boghni et Iboudraren à cause de l'accumulation de la neige.

Avec APS