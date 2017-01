Les cadavres de deux terroristes découverts par l'ANP

Les cadavres de deux terroristes ont été découverts à Djebel Bouhaya, dans la wilaya d'Aïn Defla, et Azazga, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, les 26 et 27 janvier, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert dans les régions de Djebel Bouhaya, wilaya d'Aïn Defla et d'Azazga, wilaya de Tizi-Ouzou (1ère Région militaire), les 26 et 27 janvier 2017, les cadavres des deux terroristes, B. Mohammed, dénommé "Abou Houdaïfa" et H. Djafar, alias "Kaâkaâ", tandis qu'un fusil semi-automatique de type Simonov, une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions ont été récupérés", précise-t-on de même source.

APS