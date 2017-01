Les Berbères piégés par l'historiographie (III)

"Mais lorsque j'enquêtais dans mon peuple, je trouvais qu'il n'en était pas du tout ainsi. On y connaît les généalogies, et il y a des généalogistes qui distinguent les rameaux et les ensembles à peu près comme font les Arabes." Al Yousi, Al Muhâdarat

3.1- La synthèse historique: sens et contre-sens

Comme nous ne souscrivons à aucune repésentation historiale de la documentation gréco-latine et arabo-musulmane, nous mettons à profit la complexité des relations segmentaires des groupes sociaux pour démonter les mécanismes de la prise du pouvoir de l'Etat pourtant conjurée par la stratégie des groupes segmentaires. Cette constance de la mécanique segmentaire est manifestement mise en déséquilibre par une multitude de phénomènes autant endogènes qu'exogènes. La critique opposée de A. Hammoudi à la thèse de E. Gellner trouve sa traduction dans les faits internes de la société maghrébine. (32) Et que vraisemblablement, le démembrement de la société maghrébine est du à l'expression étrangère de la domination par la puissance de la conquête ou l'intrusion des "corps étrangers". A notre avis ce sont ces deux phénomènes qui concourent à l'enchainement causal de la rupture historique qui est à même de traduire l"'eclipse historique" des autochtones.

Afin d'étayer cette hypothèse de travail, il nous semble utile de revenir au travail de M. Ghalem. La synthèse qu'il propose recèle énormemment d'insuffisances parce qu'elle est centrée sur l'organisation de l'Etat et oublie le plus important c'est à dire le rôle des confédérations tribales qui n'ont pas eu nécessairement, toutes, une visée du contrôle de l'Etat . A juste titre A. Hénia relève l'obsession de la centralité de l'Etat des historiens maghrébins. Il remarque justement que "tout se passe comme si l'absence ou la présence d'un pouvoir étatique fort et omniprésent déterminait dans la représentation de l'historiographie contemporaine les moments anormaux du cours des choses."(33). En paraphrasant Charles Simoni, il les appelle, les "prisonniers de l'Etat". Si A. hénia cible plus particulièrement, l'historien tunisien Hédi-Chérif Mohamed, il n'en demeure pas moins que cette tendance valorisante de l'Etat correspond aux préoccupations politiques des nationalistes maghrébins.(34) Mais globalement, on peut extraire l'idée de la confrontation entre l'Etat central et la dissidence tribale de la représentation qu'avait Ibn Khaldoun de la civisation humaine au sens que lui donne A. Cheddadi, voire dans les écrits des anciens grecs ou latins. (35) Cette vision de choses est une administration de la preuve de l'existence de +deux mondes inconciliables, le Makhzen et la Siba, termes galvaudés par A. Laroui. (36) Ce dernier expose toute une gamme d'idées préconçues comme par exemple "d'une colonisation à l'autre", qui justifie la carence historique des Berbères et plus grave encore de toutes sortes de stigmates envers les autochtones. A contrecourant, M. Arkoun saisit sur le vif l'apport de l'anthropologie pour exprimer ses réserves méthodologiques au sujet de l'écriture de l'histoire du Maghreb.(37) Néanmoins nous gardons un droit de regard sur la fonctionnalité méthodologique des combinaisons binaires qu'il expose schématiquement en mettant en exergue des dualités simplifiées alors que les relations des pôles sont plus complexes qu'il n'y apparaît. Ce droit de regard se justifie eu égard des liens inextricables qui lient l'Etat aux sociétés segmentaires. En effet , les choses ne sont pas aussi simples que ça parce que les cercles concentriques comme représentation de ces liens, mantiennent les relations sans qu'il ait de rupture systématique. (38) Au mieux, la logique d'assemblage de J. Berque est une meilleure illustration de l'enchevrêtrement inextricable qui n'est à aucun moment dénoué. Le processus concomittant de la présence ou de la disparition sur la scène politique des tribus, explique la consolidation du pouvoir de L'Etat par une tribu et ses affiliations et simultanément, l'évanouissement des tribus défaites sans qu'il ait une concrétion totalisante des groupes en compétition. Nous avons déjà esquissé un schéma explicatif qui démontre au mieux, les mécanismes des rapports de puissance entre les différents groupes sociaux constitués en force politique.(40)

La présentation textuelle de M. Ghalem souffre immanquablment de quelques précisions notoires en matière de définition et de la délimitation de son champ d'étude. Premièrement: nous décelons une terminologie géographique un peu hasardeuse de la Berbérie centrale qui n'a pas eu une existence historique délimitée dans les mêmes frontières antiques ou médiévales. La variation de la limite territoriale est un problème majeur dans la définition de l'espace d'un Etat.(41)

D'autant que l'auteur ne prend pas soin d'analyser les contours géographiques de cette limite pour substantifier l'existence d'une telle entité. En l'occurence le chevauchement des " frontières" tribales et dynastiques enlèvent toute viabilité d'une dénomination territoriale de la Berbérie orientale. L'extrapolation en usage pour délimiter le territoire de l'Algérie n'est pas une donnée en soi mais une construction de l'Etat moderne qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire nord-africaine ancienne.

Deuxièment. Pour ce qui est de la préhistoire nord-africaine, nous remarquerons tout simplement que l'auteur n'est pas informé des avancements scientifiques et des débats que suscite par exemple l'orientalisation du peuplement de l'Afrique du Nord et qu'il y a lieu d'indiquer l'erreur concernant le mouvement des préhistoriques par le passage du détroit de Gibraltar. Un préhistorien du XIXè siècle avait avancé l'idée d'un mouvement du Sud (Afrique) vers le Nord (Europe ) alors que d'autres préconisaient le contraire, fondant du même coup la fameuse théorie celtique qui allait dominer la préhistoire de l'Afrique du Nord. M. Otte reprend la question des contacts entre l'Afrique du Nord et l'Europe en usant d'une périodisation des passages successifs durant le paléolithique (Acheuléen et l'Atérien) et au néolilthique. Il affirme que " Les contacts entre Afrique et Europe par l'intermédiare du Maghreb furent intenses mais épisodiques comme si la mer agissait tel un filtre (42) Parmi tous les auteurs qui se sont intéréssés au problème, on ne peut pas ne pas citer l'omipotent G. Camps.(43)

Troisièment. En plus de la périodisation de l'histoire des Amazighs, la question des origines est vraisemblamblement incontournable lorsqu'on aborde l'Histoire. Comme c'est une question qui conditionne le classement des appartenances des groupes tribaux, il est impératif d'instruire le dossier non pas seulement d'un point de vue des idées des savants comme le fait M. Ghalem en adossant la responsabilite de dire l'origine. Et c'est vraisemblablement par l'entremise de cet adossement que nous pouvons prendre en charge les discours des origines. (44) Il faut bien reconnaître que l'origine relève du mythe et non pas de la science comme aime le répéter si souvent, Paul Ricoeur.

Quatrièmement. La théorie des influences est une très vieille histoire dans la théorie culturaliste. En plus des acculturations punique, romaine et arabe, on trouve des prolongements de la théorie des influences dans la préhistoire. Au cours du colloque de Tamanrasset et bien après le travail de Espérandieu et de C. Camps sur la domestication des animaux par les autochtones, Achille Gautier exposa son point de vue en partant de principe général suivant: "Les recherches sur la biologie et l'origine des animaux domestiques suggèrent que tous les animaux sont d'origine monophylétique, c'est à dire que tous les animaux ont tous et chacun un seul ancêtre sauvage."(45) Et après avoir expliqué la manière par laquelle tour à tour, l'âne sauvage, l'aurochs ou le boeuf sauvage et le mouflon-à manchettes, ont été domestiqués après leur "introduction" en Afrique du Nord et au Sahara, il clôt son intervention par un rapide regard sur l'apparition des animaux domestiques au Maghreb.Il n'y va parquatre chemins et affirme sans équivoque que "les réponses données aux questions biologiques suggèrent que tous les animaux domestiques y ont été introduits.(46) Finalement à la fin de son intervention, et comme il le dit lui-même, l'auteur a eu l'impression que ces introductions d'animaux domestiques au Maghreb déplaisaient à certains auditeurs à Tamanrasset. En l'occurence, l'esquisse d'une critique radicale de la thèse orientalisante que nous avons déjà entamée doit prendre en compte les données objectives de la science tout en préservant le domaine amazigh de la manipulation idéo-noologique. (47)

L'exemple de J Peyras coincide avec la mise en demeure du phénomène de l'acculturation. Il entame en son nom propre, une réflexion sur l'acculturation des anciens Libyens. Sans se départir d'une actualité prenante, il se dégage des causes anciennes et actuelles, politiques et épistémologiques de l'occultation.(48) Pour peu que cela convienne, il perpétue l'explicitation de la causalité exogène comme si les autochtones n'ont pas de prise sur leur propre histoire. La sempiternelle dépendance noologique ne fait que renforcer, les explications allogèniques de l'acculturation punique, romaine et arabe. En effet, ni les écrits de G. Camps ni ceux de S. Chaker ne suffisent à expliquer l'ambivalence culturelle des Berbères et les causes de l'influence exercée sur eux par les dominations étrangères.(49) Il va de soi que les autochtones et généralement l'élite locale participe à l'acculturation de la société berbère. A maintes reprises nous l'avons illustré pour l'antiquité par les exemples de Saint Augustin et Apulée. (50) Le Maghreb médieval subit le même sort avec davantage de pénétration de la culture musulmane grâce au mouvement maraboutique. Pour notre part au lieu de nous intéresser à des figures politico-religieuses(les saints) nous avons préféré le cas limite et ambivalent de Zamoum. (51)

Avant d'entame le contre exemple de d'Huy, il est tout à fait logique de donner un aperçu global de l'acculuration comme phénomène recurrent en Afrique du Nord et au Sahara. Pour prolonger la discussion à ce sujet , il est indéniable que la remarque sur la carence des Berbères de A. Adam est stupéfiante. Toute en reconnaissant ce manque flagrant dans Etat global proprement berbère, qu'il appelle Berbéristan, il caractérise l'atitude des Berbères par la formule du philosophe antique suivante:" Tout change hormis le même qui change".(52) Il s'explique de la façon suivante: "On pourrait définir par deux mots: plasticité et permanence. Ils n'ont jamais refusé aucune grandes cultures qui se sont offertes à eux, ni la culture latine, ni la culture arabe, ni la culture française. Mais ils sont toujours à travers chacune restés opiniatrement eux-mêmes et ont emprimé à tout ce qu'ils recevaient la marque de leur originalité. Il sont toujours repoussé, avec la même obstination, le pouvoir de l'étranger quel qu'il soit..." et il continue sa démonstration: " Pendant des siècles , sinon des millénaires, ils n'ont admit que le pouvoir tribal et lorsqu'ils ont créé des empires, ce n'était que pour une monstrueuse dilatation du tissu tribal, qui s'épuisait vite dans cet usage pour lequel il n'était pas fait" (53)

En un mot, nous retrouvons tous les ingrédients d'une société à histoire prise au piège des certitudes et que ne ne pouvons déconstruire l'argumentaire par ce que l'enfoui de cette vieille affaire, rappelle pour beaucoup la hantise des chercheurs devant la difficulté de dire autre chose que le connu. A maintes occasion, nous avons pensé qu'il est possible de sortir de l'impasse de la formulation de E Frezouls, en réorientant la recherche afin de la mettre en dehors de la sphère de l'Etat.

Maintenant que propose J. d'Huy ? Dans un de ses inombrables articles, S. Chaker, en l'absence d'une pensée rationnelle proprement amazighe, s'est satisfait des attributs de la culture berbère ancienne. Il dit en substance qu'elle a été le conservatoire linguistique de la Méditerranée. Tout autant J. D'Huy reprend à sa guise la contribution culturelle berbère fort ancienne pour instruire le dossier des échanges qui ont eu lieu en Méditérranée orientale. S. Chakker en s'appuyant sur Hérodote, admet que l'égide de la déesse est d'origine libyenne afin de concevoir une large diffusion du conte kabyle tafunast igujilen (la vache des orphelins).(54) Dans la même optique et avec beaucoup plus de circonspection, J. D'Huy démontre que le mythe de Pygmalion trouverait l'une de ses origines dans la Berbérie préhistorique.(55) A l'appui du structuralisme et de la génétique, J. d'Huy s'attache à analyser comparativement des versions berbère et grecque et à expliquer les mécanismes de la circulation du récit d'une culture à une autre (les tableaux comparatifs) pour finalement poser l'hypothèse d'un mythe plus ancien aux deux versions. Il relève dit-il de la préhistoire berbère.

Cinquièment. L'historiographie de l'Afrique du Nord et du Sahara a la facheuse habitude de faire valoir un séqençage historique où l'on voit se succéder différentes occupations étrangères en terre africaine. Cette historiographie fait entrer l'Afrique du Nord dans l'Histoire-Monde à partir de la fondation de Carthage alors qu'elle omet les événements régionaux des siècles précédents (Les guerres libyennes) et plus grave efface d'un trait l'essentiel c'est à dire le rythmes sociaux et politiques de tribus berbères. Il va s'en dire que l'emprise de la punicisation va accentuer la dépendance culturelle des Berbères. Vu sur cet angle l'exposé de M. Ghalem souffre immanquablement d'informations crédibles pour mesurer l'ampleur de la dépendance envers l'extérieur. Cette dépendance historiographique va encore et encore rythmer la frise chronologique des Etats qui se sont succédés. Dans la mesure où cette historiographie relègue la vie de la population locale et en fait des barbares et des sauvages, il est donc impossible de connaître leur système politique et social. Et pourtant ce que à contrario a réussi avec brio l'archéologue anglais D. J. Mattingly en exhumant l'Etat garamantique des vestiges du Fezzan. Plus que ça, il a pu extraire de ces vestiges, les formes d'organisation sociale, économique et politique des Garamantes.(56) L'accentuation de l'influence culturelle va changer en partie le visage de la Berbérie. il s'est accumulé une série de phénomènes culturels portant au zénith l'acculturation de l'élite locale portée vers la défense de ses propres privilèges. Cette acculturation confirme les prétentions des élites locales à accepter les changements socio-économiques et politiques de la société berbère. L'analyse des différents éléments de l'acculturation des Etats Berbères antiques ou des dynasties maghrébines médiévales, permet de déceler une coincidence de l'émergence de l'Etat et de sa légitimation par la raison contre l'anthropologie des passions. C'est à notre sens ce que fait M. Ghalem en parcourant les siècles d'histoire nord-africaine sans prendre en considération le travail apparent de la domination et l'effet contraire qu'il suscite c'est à dire la résistance des populations locales. En d'autres termes, cette acculturation est une constante sans exception des lettrés et de l'élite politique chargée des affaires de la "Cité". A point nommé comme le suggéraient bien avant nous, M. Betrouni et A. Taleb Bendiab, la critique de la périodisation de l'Afrique du Nord a pour but:

Premièrement: de confronter la Raison de l'Etat avec l'Anthropologie des Passions caractérisée par la connaissance immédiate.

Deuxièment: une mise sous tension continue des rapports politiques pour comprendre l'echec de la construction d'un vaste empire contrôlant toute l'étendue de la tamazgha.

Troisièment: le renversement de perspective permet d'analyser le phénomène de la dilation constante des ensembles sociaux et de l'éphèmère existence des Etats.

Il va s'en dire que de notre point de vue, les présences punique, romaine, gothe, vandale, byzantine, arabe, turque et finalement française ne servent à rien pour l'écriture d'un histoire endogène si on ne met pas au centre de la recherche la société berbère changeante et évolutive. Pour le faire, il est impératif de mettre en place un dispositif critique de l'historiographie gréco-latine et arabo-musulmane.

F. Hamitouche

