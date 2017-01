Condoléances à la famille de Bakhti Belaib

La vie est comme un rêve et un court passage

J’ai appris avec une profonde émotion le décès de mon ami Bakhti Belaib qui exerçait une haute fonction méritée.

J’ai eu à le côtoyer pendant des années de 1980 à 2017, lors qu’il exerçait les fonctions de responsable sectoriel au Ministère du commerce entre 1980/1990 au moment ou j’exerçais la fonction de haut magistrat à la Cour des comptes, puis lors de différents conseils de gouvernement en tant que Ministre du commerce, au moment où je dirigeai le dossier de la privatisation de 1996/1999 et par la suite en tant qu’expert et ministre, la dernière en date au mois de décembre 2016.

C’est un cadre de haute valeur, homme de dialogue et surtout de grande moralité.

Je m’incline à sa mémoire et présente mes condoléances les plus attristées à toute sa famille et proches.

A Dieu le Tout Puisant nous appartenons et à Lui nous retournons

Professeur Abderrahmane Mebtoul