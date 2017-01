Un rassemblement à Tizi-Ouzou pour la libération des détenus d'opinion en Algérie

Le collectif de militants kabyles de défense des droits humains appelle à un rassemblement le 31 janvier à Tizi-Ouzou pour la libération des détenus du Mzab et des autres militants de la liberté.

Les droits fondamentaux sont gravement bafoués en Algérie, on ne compte plus le nombre de prisonniers d'opinion, d'arrestations, harcèlements et d'intimidations dont sont victimes des citoyens impliqués, ou pas, dans la vie politique ou associative.

Kamel Eddine Fekhar est un militant des Droits de l’Homme, président du Mouvement pour l’Autonomie du Mzab, défenseur de l'identité et le droit à la liberté du peuple mozabite, peuple amazigh (berbère) d'Afrique du nord.

Il a été arrêté le 09 juillet 2015, pour avoir dénoncé les exactions commises par l’État algérien à l'encontre des Mzab (Mozabites) et pour avoir alerté et interpellé l'opinion internationale sur les dizaines d'assassinats des mozabites lors des événements tragiques de Ghardaia, les arrestations arbitraires, les emprisonnements abusifs et la destruction des biens de cette minorité qui ne compte que 250.000 Mozabites.

Le Dr Kamel‐Eddine Fehkar est aujourd'hui en danger de mort, affaibli par un état de santé critique et quatre grèves de la faim successives, il a entamé sa cinquième grève de la faim le 3 janvier 2017. Plusieurs de ses codétenus l'ont rejoint dans cette grève.

Il est à rappeler que trois détenus mozabites sont morts en prison et plus de 160 militants mozabites sont dans les geôles algériennes.

Les camarades militants du Dr Fekhar, Salah Abbouna et Khodir Sekkouti ont été forcés à l'exil, sans oublier les intimidations que subit régulièrement l'avocat du Dr Fekhar, Me Salah Dabouz.

Slimane Bouhafs, un citoyen kabyle de confession chrétienne, fervent défenseur des droits de l'Homme et président de la coordination des chrétiens en Algérie, a également été arrêté puis condamné à 3 ans de prison ferme le 6 septembre 2016. Il a été accusé d'"atteinte à la foi musulmane", alors qu'il a simplement exprimé son appartenance à un autre culte religieux. Notons que la liberté de culte est reconnue par la Constitution algérienne et garantie par les conventions internationales relatives aux droits de l'homme ratifiées par l'Algérie.

Belaid Imad, un supporter du club MOB, fut condamné à 06 mois de prison ferme pour avoir brandi le drapeau kabyle dans un stade et des blogueurs sont jetés en prison pour avoir exprimé librement leurs opinions. La liste des sévices commis par le pouvoir algérien est longue.

Plusieurs collectifs et organisations de défense des droits humains ont interpellé les instances internationales pour intervenir en urgence auprès des autorités algériennes afin d’arrêter la répression féroce qui s'abat sur tous les militants politiques et libérer les détenus mozabites, mais sans succès.

Nous, un groupe de militants, venons de créer le C.M.K.D.D.H (collectif de militants kabyles de défense des droits de l'humains).

Nous appelons les citoyens(ne)s soucieux des Droits humains à venir massivement au rassemblement qui aura lieu le mardi 31 janvier 2017 à 11h, au niveau du portail de l’université de Tizi‐Ouzou (Hasnawa).

Pour dénoncer :

• L’atteinte aux droits de l’homme et à la liberté d’expression.

• Le génocide des Mozabites.

• La répression qui s’abat sur les militants politiques.

Et exiger:

• La libération immédiate du Dr Kamel Eddine Fekhar et tous les détenus d’opinion, notamment Slimane Bouhafs, Imad Belaid ainsi que les blogueurs.

• L’arrêt des harcèlements et des intimidations des militants politiques.

Nous interpellons également les intellectuels et la diaspora à soutenir les actions œuvrant pour la libération des détenus politiques et d'opinion.

Le 26/01/2017,

Le collectif de militants kabyles de défense des droits humains.