Un OVNI à Ténès fait réagir "The Daily Mail" britannique ! (Vidéo)

"The Daily Mail", le prestigieux journal britannique s’intéresse le plus sérieusement du monde à une vidéo, amateur tournée par des Algériens près des rivages de la ville de Ténes à Chlef. Bien que le phénomène filmé (une trombe marine), soit rare et spectaculaire, c'est plutôt le passage de ce qui ressemble à un OVNI, au moment de la prise de la vidéo, qui déchaîne les passions dans les milieux avisés de Grande-Bretagne.

En effet, un objet lumineux qui traverse le ciel à une grande vitesse, pendant le tournage du clip, a suffi pour que cette vidéo tournée sur un smartphone devienne virale (visualisée plus de 650 000 fois en 4 jours).

Selon "The Daily Mail", le site spécialisé Secureteam10 qui publie régulièrement des observations d'OVNI supposées, a repris la vidéo et a fait dessus des analyses. Dans la vidéo, Tyler Glockner de SecureTeam explique: "Certains des témoins qui ont vu cette chose, disent que cela ressemble sûrement à un OVNI qui avait volé dans les nuages, peu de temps après que la trombe marine se forme"

La trombe marine est la cousine des tornades terrestre. Ce phénomène bien connu par les météorologues, ne dure pas plus d’une demi-heure. Il se forme sous les masses nuageuses telles que les Cumulus ou les Cumulo-nimbus, lorsque les conditions météorologiques sont instables.

L’observation simultanée de deux phénomènes aussi rares qu’un OVNI et une trombe a poussé les amateurs des phénomènes paranormaux à y voir une relation de causalité. Quoi qu’il en soit, le visionnement de la vidéo (**) nous laisse quand même un peu perplexe. À chacun de faire sa propre opinion.

La rédaction

(*) L’article du Daily Mail : Bizarre video claims to show a UFO off the coast of Algeria 'sucking up' the ocean using a waterspout

(**) La vidéo