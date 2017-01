La pièce de théâtre "Abbuh.com" est de retour à Montréal le 18 février

Le 18 février 2017, le public de la région de Montréal sera au rendez-vous, et pour la 4ème fois, avec la pièce théâtrale à succès ABBUH.com d'Arab Sekhi. Celle-ci, est pour rappel, a récemment décroché le prix Mohia de bronze pour l'édition 2016.

En effet, le public montréalais a eu déjà trois représentations en dates du 28 février, 28 mars et 28 novembre 2015. "Abbuh.com", jouée pour la première fois dans la région de la capitale nationale du Canada (Ottawa-Gatineau) en date du 17 février 2015, est la 3ème œuvre théâtrale du dramaturge-poète Arab Sekhi, après celles de "Tidak Nna Fa" (novembre 2006) et "Ass Unejma" (juin 2009).

Les trois pièces ont en commun l'analyse de la situation sociopolitique de la Kabylie avec des propositions de sortie de crise. "Abbuh.com" est une extension de "Ass Unejma" qui a abordé divers sujets de la vie villageoise qu'ont traités quelques membres de la Tajmaât (Assemblée du village) au Café du village, géré par Dda Yidir (caractère joué par Arab Sekhi), alors qu'ils attendaient un camarade. Du gérant du café à l'instituteur du village (Hocine Toulait) en passant par Hadj Alemmas (Hakim Abdat), l'imam du village (Brahim Benammar) et l'étudiant (Nourredine Bala), tous ensemble et avec un très beau jeu poétique, ils dressent un constat noir d'une Kabylie en perte de valeurs, mais non sans proposer de solutions pour retrouver la belle vie ancestrale d'antan, qui la caractérisait.

"Abbuh.com" reprend les mêmes acteurs et la même trame mais avec quelques différences. D'abord les temps ont changé puisque le café de Dda Yidir est devenu Cybercafé, pour se mettre à l'ère de l'internet.

Avec le rire, les échanges oratoires, les métaphores et l'émotion "Abbuh.com" nous plonge dans la Kabylie des temps modernes ou tout est noir. Plus particulièrement pour cette jeunes qui ne fait que rêver de partir pour fuir leur quotidien noirci et causé par la mauvaise gouvernance induite par les militaro-politiques qui ont volé leur jeunesse et ont confisqué l'indépendance et le destin de leur Kabylie.

Pour ceux qui n’ont jamais vu "Abbuh.com", voici une excellente occasion pour se rattraper. Aussi c’est une pièce à revoir pour ceux et celles qui l’ont déjà vu mais qui veulent faire un voyage en Kabylie, le temps de la pièce, et ce sans dépenser un billet d’avion.

Le Théâtre du Renouveau amazigh ou Amezgun Amaynut Amazigh (TRA-AAA) vous donne donc rendez-vous le 18 février 2017 à 19h30 pour venir voir/revoir la pièce ABBUH.com. C’est à la salle Jean-Eudes au 3535 Boul. Rosement, Montréal. Metro : Juliette et St Michel.

Il convient de saluer l’excellente et l’originale initiative du TRA-AAA qui consiste à remettre, sur chaque billet vendu, 1$ à l’association INAS pour son programme d'enseignement de tamazight. Ce qui a déjà donné un effet positif puisque l’organisme TOM Productions reprend la même initiative lors du spectacle de Aldjia et Ali Ferhati qui aura lieu la semaine d’après, soit le samedi 25 février à 19h, au théâtre le Château de Montréal.

En écoutant ces réactions du public, il est difficile de résister pour ne pas aller voir "Abbuh.com". A vous de juger:

Racid At Ali uQasi

Canada, 23 janvier 2017