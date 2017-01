Le crépuscule de l'imposteur (1)

On apprend que les Russes sont des Éthiopiens qui s'ignorent, les Chinois sont des Malgaches, les Français sont des Aztèques et les Amazighs sont des Arabes !

En ces temps de floraison de la théorie du complot, des réseaux sociaux débridés et du ''plus c'est gros, plus ça passe'', on serait tenté de sourire ... et de passer à autre chose.

Malheureusement, cette dernière ''démonstration'' de la liste ci-dessus, ''les Amazighs sont des Arabes'', est loin d'être une simple élucubration d'un personnage (2) qui a occupé, dans son passé, des postes de responsabilité au sein de l’État algérien (ex-ambassadeur). C'est une nouvelle agression envers les millions de nord-africains, de la Libye au Maroc, qu'ils soient amazighophones ou dardjophones.

Ce personnage est connu depuis des décennies pour ses inepties, ses insultes à l'histoire et ses agressions, d'abord envers lui-même et à l'encontre de ses compatriotes. C'est le mercenaire typique de l'arabo-baathisme que le pouvoir algérien a instrumentalisé pendant trop longtemps dans son terrorisme intellectuel pour imposer sa politique culturelle et linguistique. On connaît le bilan.

Cette nouvelle agression semble toutefois une bataille d'arrière-garde et constitue même une caricature qui tombe à point pour bien montrer à notre jeunesse ce que nous avons enduré depuis 1962 !

L'intérêt pédagogique n'y est donc pas superflu. Au moment où les jeunes de nos pays s'interrogent sur leurs ancêtres, questionnent l'Histoire, cherchent et revendiquent avec force leur appartenance à ce grand peuple Amazigh qui a subi pendant des siècles les colonisations en chaîne mais qui a résisté et a finalement tenu sur l'essentiel, les mercenaires de l'arabo-islamisme, disqualifiés par l'Histoire, s'accrochent à leur lubies.

Cette sortie d'un vieillard qui s'entête dans ses élucubrations, au mépris de lui-même et des siens, est assez pathétique.

De notre point de vue, il ne mériterait nullement le signe de respect, ''amghar n lbaraka'', que nous exprimons toujours envers nos anciens, par reconnaissance, tout simplement parce qu'ils nous ont devancé et ont donc accompli leur part de résistance.

Aumer U Lamara, écrivain

Notes :

(1) Allusion au célèbre roman "L'automne du patriarche", de Gabriel Garcia Marquez, éditions Grasset, 1977.

(2) Othmane Saadi, "la preuve que les Amazighs sont des Arabes...", In Le Matindz, 20/01/2017. journal Echourouq : "les racines linguistiques des Amazighs".