Le GPK lance un SOS international pour la libération des détenus du Mzab avant "l'irréparable"

Le Dr Kamaleddine Fekhar, militant des droits de l’homme et président du Mouvement pour l’Autonomie du Mzab (Ghardaïa), est en grève de la faim depuis trois semaines pour protester contre l’arbitraire de son incarcération et des conditions de détention inhumaines qu’il subit avec une centaine de ses partisans. Arrêté le 09 juillet 2015, pour avoir dénoncé la complicité des services de sécurité dans l’agression des Chaambas contre le peuple mzab, il a été écroué à la prison d’El-Menia (ex El Goléa, désert). Père d’enfants en bas âge, il est aimé et respecté des siens. Homme de principes, attaché au respect des droits humains, il fait figure de résistant contre l’infamie et la dictature coloniale algérienne en terre mzabe.

Transféré à l’hôpital de la ville, son état de santé continue de se détériorer dangereusement et le pronostic vital serait déjà engagé.

Ceci est donc un SOS International

Au nom de l’Anavad (Gouvernement Provisoire Kabyle) j’appelle la communauté internationale à agir. Il est urgent qu’Amnesty International, Human Wright Watch, la FIDH et toutes les organisations humanitaires du monde interviennent avant l’irréparable. Nous avons pour obligation de sauver de la mort un homme, un Grand Homme comme seule l’humanité altière sait en faire, le Dr Kamaleddine Fekhar.

J’appelle la presse algérienne à mener une campagne immédiate en faveur du gréviste de la faim car il est aussi le symbole de la liberté d’expression et des libertés tout court.

J’appelle le président français, M. François Hollande, ami de l’Algérie, à intervenir à titre officiel auprès du gouvernement algérien qui détourne les yeux du drame qui se joue au Mzab.

J’appelle l’Union européenne et sa Commission des Droits de l’Homme à faire pression sur les «décideurs» algériens qui semblent préférer la mort d’un homme intègre à la corruption et aux crimes qu’ils commettent impunément. En cas de refus d’Alger à accéder à la demande européenne, il serait juste et honorable que l’Accord d’Association signé avec l’Algérie soit officiellement dénoncé.

La Kabylie, alliée du Mzab, réitère son soutien autant à l’homme de courage et d’honneur qu’est le Dr Kamal Eddine Fekhar, qu’à ses codétenus et son peuple dans l’ensemble de ses revendications.

Le MAK-Anavad ne saurait rester les bras croisés devant la détresse à laquelle est soumise la vie d’un homme en grève de la faim depuis tant de jours, et celle d’un peuple dont la voix est muselée. Des actions sont à l’étude pour exprimer cette solidarité qui, en des moments aussi cruciaux, se doit d’être à la hauteur du défi.

Exil, le 22/01/2017

M. Ferhat At Sɛid (Mehenni)

Président de l’Anavad