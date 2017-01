Un mort et trois blessés dans un accident de la circulation à Batna

Dans la semaine, un jeune homme âgé de 27 ans a trouvé la mort et trois personnes grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu à l'aube vers 4h du matin sur la route nationale (RN) 77 située entre la commune d’Ain Touta et Mâafa.

Selon nos informations, il s'agit de quatre jeunes hommes âges entre 23 et 17 ans à bord d'un véhicule de type touristique qui a dérapé puis s'est renversé dans un oued dès suite à une perte de contrôle de sa voiture, apprend-on. Les services de la protection civile ont de suite secouru les blessés en déployant des moyens nécessaires avant de les évacuer à l’hôpital d’Ain-Touta. Quant au corps sans vie, il a été transporté à la morgue de l’hôpital de la ville citée. Une enquête a été lancée par les services concernés afin de trouver la raison exacte de ce drame qui une fois de plus a endeuillé des familles.

Il est à rappeler que, selon les statistiques dressées récemment, c'est-à-dire au cours de l'année 2016, par la direction générale de la sureté nationale, on y apprend que plus de 40% des tragédies routières ont été souvent causés par les jeunes conducteurs. On y constate aussi, suite à une étude effectuée par des experts chargés de la circulation routière que la plupart de ces jeunes sont souvent inconscients, maladroits et encore moins soucieux lorsqu'ils sont au volant et ne respectent pas les précautions d'usage, apprend-on.

A noter que le phénomène des accidents de la circulation a pris de l'ampleur ces dernières années en Algérie, notamment dans la wilaya de Batna. On estime que les pertes humaines dues aux accidents de la route ont atteint un taux inquiétants de morts et sans pour autant oublier le nombre impressionnant de personnes blessées par jour. Aussi, il est à préciser que le facteur humain et l'état des routes ainsi des véhicules sont respectivement les principales causes des accidents.

Abdelmadjid Benyahia