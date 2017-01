25 cm de neige et jusqu’à 60 mm de pluie et de grêle sur le centre et l’ouest du pays

Les services météorologiques algériens émettent depuis hier samedi 21 janvier, une Alerte météo (BMS) de neige et de pluie.

Neige : l'épaisseur de la neige prévue atteindra ou dépassera localement les 25 cm. Les wilayas du centre concernées par la neige sont Médea, Bouira, Sétif, Bordj-bouarréridj et Tizi-Ouzou. Les précipitations se poursuiveront ce dimanche 22 janvier 2017 jusqu’à 12 heures.

Pluie: des pluies assez marquées accompagnées parfois d'orage et de grêle affecteront les wilayas de l'ouest et du centre-ouest ce dimanche 22 janvier 2017 et ce jusqu’à 18 heures. Les wilayas concernées sont Ain Temouchent, Oran, Sidi Bel Abbes, Mascara, Mostaganem, Chlef, Relizane, ouest de Ain Defla, le nord de Tiaret et Tissemsilt.

Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 60 mm durant la validité de cette alerte.

La rédaction