25 contractuels du Théâtre régional de Bgayet licenciés : le PST s'insurge

Le Parti socialiste des travailleurs (PST) nous a fait parvenir une déclaration dans laquelle il dénonce le licenciement de 25 contractuels du TR Bgayet.

Le licenciement des vingt cinq (25) contractuels du Théâtre Régional Malek-Bouguermouh de Bgayet et la diminution de 58 % du budget de cette institution rentre dans la logique de l’application des politiques d’austérité mises en œuvre par la bourgeoisie militaro-rentière et oligarchique qui a confisqué tous les pouvoirs en Algérie.

En effet, tout en protégeant les milliardaires, les voleurs, les corrupteurs et corrompus qui dilapident et détournent les deniers publics, ce pouvoir écrase les larges masses populaires : loi de finance scélérate, licenciement de travailleurs, attaque contre les retraites et les retraités, répression des chômeurs, tout en interdisant toute contestation "ak utegh w ak qetâegh imetti", par la remise en cause de tous les acquis sociaux et de toutes les libertés démocratiques.

Le PST considère que la marchandisation de l’art et de la culture est un crime. Le pouvoir algérien s’aligne ainsi du coté de l’obscurantisme islamiste, qui sème l’ignorance et la mort de tout un peuple qui aspire à vivre dans la vraie liberté. Le PST condamne cette énième manœuvre du pouvoir en place et affirme sa solidarité avec les contractuels du TRB, menacés de licenciement.

Le PST est :

· contre toute politique de précarisation du travail

· pour la permanisation de tous les contractuels

· pour une culture populaire, d’émancipation et de progrès, indépendante du pouvoir politique et de celui de l’argent.

Pour la lutte, car seule la lutte paye.

Le PST