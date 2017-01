L'Algérie, le Maroc et la Tunisie dirigés par des chefs d'Etat "malades", estiment des députés français

Les députés Jean Glavany (PS) et Guy Teissier (LR) ont dressé un tableau inquiétant de l'état de santé des dirigeants algérien, marocain et tunisiens.

L'Algérie, le Maroc et la Tunisie sont dirigés par des chefs d'Etat "malades", c'est la quintessence des propos tenus par ces députés français qui étaient en mission de diplomatie parlementaire dans ces pays pays et rapportés par la chaîne de télévision parlementaire LCP.

A l'occasion de la présentation de leur rapport d’information sur la coopération européenne avec les pays du Maghreb, les deux députés se sont laissés aller, mercredi, à des confidences et déclarations qui détonnent au sein de l'Assemblée nationale française. Le député Jean Glavany lâche cette phrase après ses voyages dans ces trois pays : "Je suis frappé que tout tourne autour des hommes et de leur fragilité".

La Tunisie dirigée par Nida Tunes et Essebsi âgé de 90 ans, "fragilité extrême". Concernant l'Algérie, les Français n'ignorent rien ou presque de l'état de santé du chef de l'Etat puisqu'il se soigne dans les cliniques de ce pays. Dans son intervention, Guy Tessier a eu cette déclaration sur les rapports compliqués entre la France et l'Algérie : "Dans ce pays, il y a un dysfonctionnement entre le gouvernement et le peuple : le peuple est en demande de France (sic) quand le gouvernement rejette la France et ne manque pas une occasion de vilipender notre pays". Le député estime qu'il y a "un prurit permanent". Il parle même de "répulsion". Il évoque le découragement des investisseurs français et avoue que "c'est très compliqué de s'installer en Algérie".

Sécurité au Sahel

Jean Glavany a déclaré que quand les services français contactent les Algériens pour leur signaler l'infiltration de terroristes en Algérie, "il y a un problème de numéro de téléphone". Puis d'avouer pour atténuer son propos l'amélioration des relations.

Mohammed VI, "un roi malade"

La santé du jeune roi marocain est un secret aussi. Ses absences et le visage qu'il affiche ne trompent personne. Jean Glavany prend un luxe de précaution avant de parler du roi du Maroc. Le Maroc est dirigé "un roi courageux, moderne, visionnaire mais un roi malade", révèle Jean-Glavany. Puis de préciser : un roi "atteint d’une maladie à évolution lente soignée à coup de cortisone"... Il ajoute que "lui aussi représente avec Essebsi et Bouteflika des pouvoirs personnels sur lesquels reposent beaucoup de points d'interrogations".

Yacine K.