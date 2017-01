Des chutes de neige prévues sur l'ouest et le centre à partir de 600m

Des chutes de neige affecteront les reliefs de l'Ouest et du Centre du pays à partir de 600 mètres d'altitude durant la nuit de jeudi, a annoncé l'Office national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Ces chutes de neige devront remonter au-delà de 800 mètres d'altitude durant la journée du vendredi et gagneront les reliefs de l'Est ultérieurement. Le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Naâma, Sidi Bel Abbes, El Bayadh, Tiaret, Saïda, Nord de Laghouat et Djelfa où l'épaisseur de la neige prévue atteindra ou dépassera localement 25 cm durant la validité du bulletin qui s'étale du jeudi à 18h00 au samedi à 09h00.

La neige continuera également d'affecter les wilayas de Médéa, Bouira, Sétif, Bordj Bou Arréridj et Tizi-Ouzou, du vendredi à 21h00 au dimanche à 12 heures, avec une épaisseur qui atteindra ou dépassera localement 25 cm.

APS