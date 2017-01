CAN 2017 :Tunisie 2 - Algérie 1

Pour le deuxième match de la poule B, l'Algérie a été terrassée par la Tunisie 2 à 1.

Les Verts ont bradé désormais leur chance de qualification au prochain tour de cette Coupe d'Afrique des nations. Car faut-il attendre quelque sursaut d'orgueil de cette équipe ? Peu sûr quand on voit le football proposé dans cette rencontre pourtant de tous les dangers. Les Verts, riches en individualités se sont montrés incapables de jeu collectif.

En défense, on a vu des lignes peu ferme et beaucoup de flottements. Le milieu n'a pas non plus fait son job pour porter le ballon à l'attaque. POurtant sur le papier on avait une équipe assez bien fournie. Il lui manquait cette cohésion, cet engagement et ce jeu collectif qui font les grandes équipes. Enfin, pour les lignes avant, on a assisté à de nombreux déchets, des actions approximatives. En dépit de métier, les Mahrez, Brahimi et autre Slimani ont été incapables de porter le danger dans la cage tunisienne. Nous y reviendrons.

Les buts : Mandi contre son camp à la 50e, Sliti aggravee le score à la 66e et Henni réduit la marque (91e) pour l'Algérie.

R.S.

Le point du groupe B après le déroulement de la rencontre Algérie-Tunisie (1-2)

Algérie - Tunisie (1-2)

Sénégal - Zimbabwe (20h00)

Classement Pts J G N P BP BC

1. Sénégal 3 1 1 0 0 2 0

-. Tunisie 3 2 1 0 1 2 3

3. Zimbabwe 1 1 0 1 0 2 2

2. Algérie 1 2 0 1 1 3

Reste à jouer - Lundi 23 janvier (3e journée):

Franceville: Sénégal - Algérie (20h00)

Libreville : Zimbabwe - Tunisie (20h00)

Déjà joués (1re journée/15 janvier)

Algérie - Zimbabwe (2-2)

Tunisie - Sénégal (0-2)

NB : à l'issue du 1er tour, les deux premiers sont qualifiés pour les quarts de finale.