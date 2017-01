CAN 2017 : l'EN sans Raïs M'bolhi face à la Tunisie !

C'est sans nul doute sans le gardien Raïs M'bolhi que les Fennecs vont affronter les Tunisiens jeudi pour leur deuxième match de coupe d'Afrique des nations.

Sans leur gardien fétiche, les Fennecs vont avoir fort à faire face aux Aigles de Carthage pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B de la CAN 2017. En effet le gardien de but algérien est forfait pour cette rencontre. C’est ce qu’a déclaré le sélectionneur, George Leekens ce mercredi en conférence de presse. C'est Malik Asselah qui va le remplacer aux buts.

Le technicien belge a expliqué que les médecins de l’équipe sont avec lui mais ce matin la tendance était plus vers l’absence du nouveau portier de Rennes qui n’a pas pu aller au bout de la séance d’entrainement d’hier.

Malgré ces absences, les Fennecs sont condamnés à gagner ce match au risque de rentrer très tôt à la maison. "Après le match nul concédé face au Zimbabwe, nous sommes dans l’obligation de réagir face à la Tunisie. Les joueurs sont prêts à tout donner pour gagner et se relancer dans cette CAN. Cette rencontre aura un caractère derby et va se jouer sur de petits détails", a indiqué le coach national lors d’un point de presse tenu au stade de Franceville.

Si l’Algérie a fait match nul lors de la première journée face au Zimbabwe (2-2), la Tunisie, elle, s’est inclinée (0-2) face au Sénégal. Les deux équipes sont contraintes de l’emporter afin de rester dans la course à la qualification au second tour de la CAN 2017.

R. S.