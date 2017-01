Troisième édition du salon du livre amaziɣ dimanche à BRTV

Le Groupe Berbère télévision organise dimanche la troisième édition du salon du livre amazigh dans ses locaux.

Après le grand succès rencontré lors de la première et deuxième édition du salon pour promouvoir le livre amaziɣ, le groupe Berbère télévision a le plaisir d'annoncer que le 22 janvier 2017 à partir de 14 heures, une 3ème édition aura lieu au siège de notre chaîne. Cette nouvelle manifestation, comme les précédentes, sera l'occasion de faire se rencontrer éditeurs, écrivains et lecteurs.

Ce sera surtout l'occasion de soutenir la diffusion des œuvres produites en langue tamaziɣt. Malgré les obstacles institutionnels, la disparité entre l'activité des créateurs et leur marginalisation sur le terrain social, par ce type de manifestation, il est important de montrer le dynamisme et la richesse de la littérature et, aujourd'hui, de la recherche en tamaziɣt à travers sa diversité géographique et nationale.

Que vous soyez éditeur ou auteur, vous êtes invités à vous faire connaître auprès de Berbère Télévision si vous souhaitez présenter vos œuvres.

Il est à préciser que l'accès au salon d'exposition est gratuit.

Inscription : livreamazigh@brtvpro.tv

Berbère Télévision : 1, ter rue du marais

93100 Montreuil