Comment suivre la CAN 2017 sur smartphones et tablettes ?

L’Etablissement public de télévision (EPTV) ayant annoncé la semaine dernière qu’il ne diffuserait pas la Coupe d’Afrique des Nations 2017 se déroulant au Gabon, il est devenu dès lors très difficile de suivre la compétition en direct à la télévision en Algérie.

La situation est plus ou moins similaire dans beaucoup de pays d’Afrique avec le groupe beIn Sports, détenteur exclusif des droits au Moyen-Orient et en Afrique, qui a demandé des sommes très élevées aux diffuseurs des pays d’Afrique pour leur permettre de proposer la compétition à la télévision.

Face à cette situation déplorable, quelles solutions restent à disposition pour suivre la compétition ? Une solution intéressante et gratuite existe en tirant partie des possibilités nouvelles offertes par les smartphones et les tablettes. Sylvain Saurel, un développeur Français d’applications mobiles, propose ainsi une application Android gratuite offrant une couverture complète de la Coupe d’Afrique des Nations 2017. Cette application peut être téléchargée sur le store applicatif de Google à l’adresse suivante : App pour CAN Football 2017

L’application CAN 2017 propose ainsi les fonctionnalités suivantes :

- News pour obtenir toutes les dernières news de la Coupe d'Afrique des Nations 2017

- Direct pour suivre tous les matchs en direct avec les scores et toutes les actions comme les buts, cartons jaunes et rouges

- Calendrier pour connaître où et quand auront lieu les différents matchs de la CAN 2017

- Classement pour connaître le classement de chaque groupe durant la phase de préliminaire

- Stats pour connaître toutes les statistiques de la CAN 2017 avec les meilleurs buteurs, passeurs, meilleures attaques ou défenses, ...

- Equipes pour découvrir les effectifs et news de toutes les équipes groupes par groupes avec le Gabon, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, l'Egypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Zimbabwe, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Burkina Faso, la Tunisie, la République Démocratique du Congo et le Togo

- Stades pour découvrir tous les stades qui vont accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2017

- Histoire pour connaître tout sur les précédentes CAN comme les vainqueurs, les buteurs, ...

- Le Saviez-vous ? pour découvrir des faits intéressants et étonnants sur la Coupe d'Afrique des Nations de Football

Toute les news, scores et informations proposés par l’application sont mises à jour plusieurs fois par jour ce qui permet de suivre la compétition au quotidien où que l’on soit. Bien que rien ne vaille un direct vidéo, l’application a le mérite d’offrir une solution de recours plus que convenable pour les fans du ballon rond et des Fennecs.

Le développeur de l’application est par ailleurs ouvert à toutes les suggestions lui permettant d’améliorer l’expérience offerte aux utilisateurs. N’hésitez pas à lui envoyer un email : sylvain.saurel@gmail.com. Enfin, il a pour projet de réaliser un site Web et une application dédiée permettant d’offrir une couverture plus importante pour les championnats Africains de Football. En ce sens, pensez-vous qu’un tel site et une telle application pourraient apporter une plus-value ? Là encore, n’hésitez pas à faire vos retours sur le sujet pour que le développeur sache si ce projet vaut la peine d’être tenté.

C.P.

Une vidéo de démonstration