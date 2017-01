Malgré le froid, il y avait foule à la Grande Poste pour suivre l'EN de football (Vidéo)

A défaut de droits de retransmission, les autorités ont sorti les grands écrans pour permettre aux Algérois mordus de football de suivre l'équipe nationale en coupe d'Afrique des nations.

Privé de la CAN sur le petit écran, après la décision de l'ENTV de ne pas transmettre les matchs, le public Algérois s'est réunit autours des écrans géants installés à la Capitale. C'était le cas à la Grande Poste, et malgré le vent et la pluie, la foule était nombreuse à assister sur les nerfs à la rencontre ayant opposé les Fennecs aux Zimbabwéens qui s'était terminée sur le score de parité de deux buts partout.

Entre déçus et satisfaits, le public algérois était partagé. Certains espèrent encore, tandis que d'autres ne croient plus aux chances de qualification des Verts. Jeudi prochain, les Verts disputeront un match décisive face à nos voisins tunisiens.

La rédaction