Célébration de Yennayer 2967 : la grandiose fête de Nice

La célébration de Yennayer est une "nécessité absolue" qui ne passe pas inaperçue à Nice, notamment depuis la création de l’association culturelle et sportive des kabyles de Nice (ACSKN), il y a près de deux ans.

Dimanche le 15 janvier, et comme convenu, l’ACSKN a commémoré le nouvel an berbère. On dénombre plus de 200 personnes venues prendre part aux activités concoctées. Comme à l’accoutumée, le programme a débuté par un bref aperçu de l’histoire du nouvel an Amazigh (Yennayer). Une chorale d’enfants kabyles et un défilé de mode en robes kabyles ont marqué l’événement qui a aussi connu une animation musicale et un orchestre assuré par Ali Yestou et Ali Nouali.

Le moment était festif et l’organisation était parfaite. "Les préparations étaient dures", selon les membres de l’association. "On est vraiment très content de la satisfaction des invités et surtout leur réceptivité. C’est notre joie. Nous avons, certes, passé des moments dures notamment avec les préparatifs, mais voir réussir l’événement nous fait oublier tout ça", souligne Lyes, membre de l’association.

A l’instar des autres invités, Madame le consul de Nice, Hadda Touati, a répondu favorablement à l’invitation de l’ACSKN. Elle a assisté à la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu à 14h, dans une salle de fêtes, loin de la ville. Elle n’a pas pris part à la cérémonie mais elle a partagé la joie des ressortissants qui étaient très contents de ce moment de rencontre "rare" à Nice. Elle a confié aux membres de l’association qu’elle est très contente de "sa" communauté qui organise de tels événements permettant de tisser des liens familiaux.

Les étudiants, en particulier ont répondu présents à l’événement malgré l'éloignement de la salle des fêtes de la ville. Même si les moyens de l’association ne permettaient pas des miracles, il faut souligner que les Kabyles se sont organisés pour s’y rendre en covoiturage.

"C’est une belle initiative de rassembler la communauté kabyle et fêter le nouvel an Berbère ... Les étudiants, notamment les nouveaux arrivés ont profité de cette rencontre pour se connaitre et surtout revivre des moments conviviaux dans un thème traditionnel qui rappelle la famille, le pays", déclare Fares étudiant.

De Nice, M. Outemzabt