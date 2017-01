Tizi-Ouzou, Bejaia, Skikda, Guelma, Souk Ahras... les routes toujours fermées

Les fortes chutes de neige enregistrées dans de la wilaya de Tizi Ouzou durant les dernières 48 heures ont été à l’origine de la fermeture de plusieurs axes routiers, a-t-on indiqué dimanche au groupement local de la Gendarmerie nationale.

En plus des trois routes nationales (15, 30 et 33) reliant la wilaya de Tizi Ouzou à Bouira qui demeurent fermées depuis vendredi au niveau du col de Tirourda, Tizi N’kouilal et Asswel, la Gendarmerie nationale a signalé, en début d’après-midi, la fermeture de trois chemins de wilaya aux usagers de la route.

Il s’agit du CW 253 reliant Tizi Ouzou à Béjaïa bloqué par les neiges au col de Chellata sur une distance de deux kilomètres, le CW 258 allant d’Azeffoun à Akerrou, bloqué à El Kelâa (Iflissen), le CW 251 entre Bouzeguène et Ouzellaguen (Béjaïa) fermé à hauteur de Boubhir et le CW 9, également fermé à la circulation sur les hauteurs de Mezguen, dans la commune d’Illoula Oumalou.

Le reste des routes qui étaient fermées dans la matinée de la même journée, à l’instar de la RN 12 et la RN 71, ont été rouvertes grâce aux opérations de déneigement menées par les collectivités locales, les services de la wilaya et les équipes de la Gendarmerie nationale qui se sont mobilisés pour la circonstance, a-t-on assuré.

Le groupement de la Gendarmerie nationale a procédé à l’installation d’une cellule de suivi de l’état des routes pendant la période des intempéries, en plus du renforcement de sa présence sur le terrain pour appuyer les opérations de déneigement et venir en aide aux citoyens, a-t-on encore fait savoir.

Aucun accident n’a été, pour l'heure, enregistré sur les routes malgré les dernières précipitations, a-t-on assuré de même source. Toujours dans le cadre de suivi et d’accompagnement, une cellule de veille a été installée au cabinet du wali de Tizi Ouzou, ont indiqué les services de la wilaya. Selon la même source, la circulation automobile a été rétablie sur les axes routiers assurant la liaison entre les différentes localités de la wilaya, dans le courant de la journée de dimanche. Les mêmes services ont également rassuré de la disponibilité de tous les produits de large consommation à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de Tizi Ouzou.

A Guelma, les chutes de neige a bloqué plusieurs axes routiers

Plusieurs axes routiers de la wilaya de Guelma ont été bloqués, dimanche, en raison des fortes chutes de neige qui ont affecté la région, au cours des dernières 24 heures, a-t-on appris du directeur des travaux publics, Slimane Khelafa. Les services des travaux publics ainsi que ceux d’autres secteurs sont intervenus, très tôt, afin de rouvrir plusieurs tronçons routiers à la circulation à la route nationale (RN) 80, reliant Guelma à Souk Ahras, ainsi qu’à la RN 81, entre la commune d’Oued Zenati et celle d’Aïn Makhlouf, a-t-on expliqué.

Par ailleurs, d’autres chemins de wilaya (CW) ont connu une perturbation dans le trafic routier, notamment le chemin de wilaya (CW) 123 sur deux axes, l’un reliant le chef lieu de wilaya à la commune d’Aïn El Arbi et la deuxième menant d’Aïn Makhlouf à Aïn Trab, a-t-on précisé.

Le chemin de wilaya (CW) 162, reliant la commune de Ben Djarah à Djebel Maouna reste également difficile d’accès, a-t-on ajouté. La même source a indiqué que l’amoncellent de neige a interrompu la circulation sur les chemins communaux, reliés essentiellement aux deux routes nationales RN 80 et RN 81et qui mènent aux mechtas d’Aïn Laâdjoul, Sebaâ Ayoun, Aïn Saboun et Ras El Ma.

De même pour Jijel, Skikda, Souk Ahras, Bejaia et Annaba

Dans la wilaya de Jijel, plusieurs routes sont coupées, en raison du cumul des neiges au niveau de la RW 137 reliant Ziama Mansouriah et Erraguen au lieu dit Zenzana, la RW 135 reliant les communes de Taher et d'Ouled Askeur au lieu dit Machta Ouled Bouzid et la RW 142 au niveau de la commune de Chahna.

A Bejaia, la neige a provoqué la ferméture de plusieurs routes à la circulation dont la RN 26A reliant les wilayas de Bejaia et de Tizi Ouzou au niveau de la commune de Chellata et la RN 9 desservant la commune de Souk El Tenine.

A Skikda, la RN 132 a été coupée à la circulation au niveau de la commune d'Ouled Attia, sur une distance de 10 km. Dans la wilaya de Souk Ahras, le trafic routier a été paralysé en raison de l'accumulation de la neige au niveau de la route nationale N° 20, reliant entre le centre de transit terrestre El Fouidh et l'intersection Fedj el Amed, dans la commune de Ouled Idriss.

A Annaba, la circulation a été interrompue au niveau des routes de wilaya 16 et 16A, reliant entre les communes de Seraïdi et Annaba en raison de fortes chutes de neige. Le même constat est fait dans la wilaya de Sétif au niveau de la route nationale 75, reliant entre les wilayas de Sétif et Bejaia, sur le tronçon traversant les communes de Tala Ivassen, Bouandas et Ait Naoual Mezada sur une distance de 10 km.

La route nationale N°77, reliant entre les wilayas de Sétif et Jijel, au niveau du tronçon traversant les communes de Aïn Sebt, Beni Aziz et El Eulma, et la route nationale N° 74, reliant entre les communes de Beni Ouartilane et Bougaa, sont coupées également à la circulation.

Par ailleurs, les services de la gendarmerie nationale ont recensé quatre (4) décés et 23 blessés dans 18 accidents de la circulation, survenus dans plusieurs régions du pays au cours des dernières 24h à cause des intempéries. Le commandement de la gendarmerie nationale appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance, préconisant notamment de réduire la vitesse et d'allonger la distance de sécurité.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale affirme dans ce contexte que ses unités de base, à savoir les unités territoriales et routières intensifient les patrouilles sur l'ensemble des axes concernés par l'accumulation de la neige pour assurer le déplacement et la sécurité des usagers de la route, ajoutant que "tous les moyens matériels, humains et techniques nécessaires ont été mobilisés pour faciliter le déplacement dans ces conditions climatiques difficiles".

APS