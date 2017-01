Nouveau bulletin météo : les chutes de neige toucheront plusieurs wilayas

Des neiges parfois abondantes se sont abattues la nuit dernière et durant les premières heures de la matinée de dimanche sur les hauteurs et les régions montagneuses de plusieurs wilayas de l’Est du pays. Météo Algérie annonce des chutes de neige sur les reliefs du Centre et de l'Est dépassant les 800m jusqu'à lundi.

Dans un bulletin météo spécial, émis dimanche, l'Office national de météorologie annonce des chutes de neige qui continueront d'affecter les reliefs du Centre et de l'Est du pays dépassant les 800 mètres d'altitude. L'épaisseur de la neige prévue atteindra 15 à 20 cm et dépassera localement

Trente cm sur les monts des Babors durant la validité de ce BMS qui s'étalera jusqu'à lundi 16 janvier à 15 heures. Les wilayas concernées sont: Ain Defla, Blida, Médéa, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaia, Sétif, Bordj Bou-Arreridj, Jijel, Guelma, Batna, Oum El Bouagui, Khenchela et Tébessa. En terme de bilan, l'APS constate que les chutes de neiges ont touché plusieurs wilayas comme Tissemsilt, Tizi Ouzou et Guelma. Elles ont bloqué de nombreux axes routiers rendant plusieurs régions inaccessibles aux usagers.

A Constantine, des flocons tombant dru ont succédé, dimanche vers 4 heures, au froid vif qui a affecté la wilaya durant toute la nuit. La zone de Djebel el Ouahch, sur les hauteurs de la ville, était particulièrement recouverte ce matin d’une couche de poudreuse parfois de plusieurs centimètres. Le contournement de Djebel El Ouahch, donnant sur l’autoroute Est-ouest était dans la matinée fermé à la circulation et les agents de la Gendarmerie nationale avec les services de la direction des Travaux publics étaient sur place pour la réouverture de cet axe routier névralgique.

Le chemin de wilaya (CW) n°8 reliant la commune de Béni H’midène à Didouche Mourad à l’Est de la wilaya demeure encore difficilement praticable, ainsi que le CW 5A reliant la localité d’Ibn Ziad au sud de Constantine à Sidi Khlifa dans la wilaya de Mila, selon les services de la Gendarmerie nationale.

Selon les services de la météorologie nationale basés à l’aéroport Mohamed-Boudiaf, la neige a atteint jusqu’à 10 cm par endroits, en particulier dans les zones situées à plus de 600 m d’altitude. Selon ces services, les flocons devraient continuer à tomber dans les prochaines 48 heures, affectant notamment les reliefs culminant à plus de 800 m.

A Batna, la neige a recouvert les régions d’Arris, de Theniet el Abed et de Merouana notamment et les services des travaux publics sont intervenus pour rouvrir à la circulation les axes routiers des routes nationales (RN) 31, 87 et 77 reliant le chef-lieu de wilaya à Biskra, via Arris, et Thniet el Abed, selon le directeur des travaux publics, Abderrahmane Abdi.

Les habitants du nord de Sétif, la région de Meghres et Takouta notamment, se sont réveillés dimanche sur un beau spectacle de la neige recouvrant les montagnes de la région en dépit des désagréments causés, en particulier en matière de déplacement. Le commandant Tarek Amamra, du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, a indiqué que la RN 75, dans son tronçon traversant la commune Tala Iften sur 16 km, était coupée à la circulation.

La RN 77, entre les localités d’Ain Sebt et Djemila et les communes de Beni Aziz et El Eulma, étaient également impraticables. Les chemins de wilayas (CW) 45 et 137, entre Bouandes et Boussalem sur 14 km et Ain Kébira et Serdj El Ghoul, sont également coupés à la circulation. A Bordj Bou Arreridj, les chutes de neige ont été enregistrées sur les hauteurs notamment dans la région nord aux localités de Djaâfra, El Mayne et Kolla.

Plusieurs axes routiers fermés ou bloqués à Tissemsilt, Tizi Ouzou et Guelma

Les chutes de neige enregistrées dimanche sur les hauteurs de la wilaya de Tissemsilt ont provoqué une perturbation de la circulation automobile au niveau des routes nationales, a-t-on appris du chargé d’information à la direction de la Protection civile.

La neige accompagnée de verglas a rendu le trafic routier difficile sur la RN 14 entre Theniet El Had et Layoune, la RN 19 entre Boukaid et Bordj Bounaama, la RN 60 entre Bordj Emir Abdelkader et Theniet El Had et la RN 65 entre Theniet El Had et Hassania (Ain defla), a précisé Mohamed Mahdoum.

La neige enregistrée dans la nuit du samedi à dimanche a causé sept accidents de la circulation dont deux au niveau du CW 14 entre Tissemsilt et Hamadia (Tiaret) et la RN 19 entre Lardjem et Tissemsilt, faisant sept blessés dont deux dans graves qui ont été transférés vers les urgences de l’hôpital de Tissemsilt.

Les perturbations météorologiques ont causé aussi des désagréments sur les pistes rurales menant aux hauteurs de l’Ouarsenis, surtout dans les communes de Bordj Bounaama, Boukaid, Lazharia, Melaab, Sidi Slimane et Beni Chaib, selon la conservation des forêts. Selon la station régionale de météorologie d'Ain Bouchekif (Tiaret), les chutes de neige se poursuivront sur la wilaya de Tissemsilt durant les trois prochains jours sur les reliefs atteignant 700 mètres d'altitude.

APS