Dans mon enfance, à Sidi Bel Abbès, je me souviens avec émotion et plaisir de la célébration de yennayer dans ma famille, celle de mes autres parents et des voisins de quartier. Nous y habitions, Arabophones et quelques Amazighes, tous Algériens.

Nous mangions une sorte de soupe faite de céréales ; puis, comme final, nous goûtions divers autres produits de la terre : cacahuètes, dattes, noix, amandes, etc. Nous n’avons jamais su quelle était l’origine de cette célébration. Il nous suffisait d’en jouir. A l’époque je ne sus qu’une chose, quand, au lycée, j’appris le latin : yennayer correspondait au mot latin january. Il est donc possible que le terme utilisé en Algérie vienne de là, étant donné la longue colonisation de la Numidie par les Romains. Aux chercheurs en linguistique de découvrir si le mot a une origine plus autochtone. Plus tard, j’ai découvert que cette fête est célébrée, plus ou moins à la même date, par beaucoup de peuples : de ceux d’Asie (Chine, Inde, Japon, etc.) jusqu’aux peuples européens (romain, celtique, etc.), et, bien entendu, ceux d’Afrique du Nord. Cette fête correspond au solstice d’hiver ; elle correspond au début de l’hiver astronomique. A ce moment, les provisions en nourriture tendent à finir, et il faut penser à celles qui viendront. Alors, je fus heureux de savoir que cette fête est commune à une majorité de peuples, date de la nuit des temps, correspond à un moment fondamental du temps cyclique annuel, coïncide avec une position cruciale du soleil. Y a-t-il une commémoration plus significative et plus belle que celle qui nous met en relation avec notre mère-père Nature ? Alors, bonne nouvelle année naturelle à toutes et à tous sur la planète Terre ! Bon Yennayer aux compatriotes algériens ! Kadour Naïmi P.S. Des informations complémentaires sur ce thème se trouvent ici : - https://fr.wikipedia.org/wiki/Yennayer - https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_An_chinois#Pratiques_et_appellations - https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice