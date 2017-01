Abdelmalek Sellal remplace Bouteflika au 27e sommet France-Afrique

Le premier ministre Abdelmalek Sellal est arrivé hier, vendredi 13 Janvier à Bamako, pour participer au 27 éme sommet France-Afrique. Le chef du gouvernement Algérien, remplace le président de la république Abdelaziz Bouteflika qui ne peut y participer pour des raisons évidentes de santé.

Abdelmalek Sellal, sera accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

C’est ajourd'hui samedi que s’ouvrent les plénières de ce rendez-vous régional, sous le thème "Pour le partenariat, la paix et l’émergence". Le sommet verra la participation d’une trentaine de chefs d’Etat et de hauts fonctionnaires.

Quant au chef de l’Etat français, François Hollande, après avoir fait une revue des effectifs militaires stationnés à Gao, où il a fait ses adieux aux troupes, il a rejoint en début de soirée Bamako, la ville qui accueille l’événement. Il faut rappeler que c'est le dernier rendez-vous africain pour François Hollande. Des élections présidentielles sont prévues en France en avril.

Les participants discuteront de plusieurs sujets sensibles, tel que le développement, l’économie et la démocratie, mais le sommet sera dominé par le volet sécuritaire et le renforcement des coopérations et de la défense des pays Africains. Les "crises politiques aiguës, comme en République démocratique du Congo ou en Gambie", seront des sujets sensibles à abordé selon le journal Le Point. D'ailleurs, nous noterons que c'est le président élu gambien Adama Barrow qui va participer à Bamako à ce sommet. Après avoir perdu la présidentielle, Yahya Jammeh ne veut pas quitter le pouvoir. Plusieurs missions de la Cédéao n'ont pu pour l'heure le convaincre de partir. La situation au dans la bande du Sahel sera aussi au coeur de cette rencontre au sommet.

La rédaction