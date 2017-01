Trop chère ! L'ENTV a décidé de ne pas diffuser la CAN 2017

L'Etablissement public de télévision (EPTV) a annoncé jeudi qu'il ne diffuserait pas la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon, dont le coup d'envoi sera donné samedi, en raison des "coûts en perpétuelle et exponentielle augmentation des droits de retransmission".

"L'EPTV regrette qu'une telle situation, au demeurant très fâcheuse, née de l'attitude incompréhensible du détenteur des droits, prive des millions de téléspectateurs, non seulement en Algérie mais également dans toute la région, de regarder les matchs de leurs équipes nationales dans la plus importante compétition sportive du continent africain, et ce, malgré tous les efforts déployés pour trouver un terrain d'entente à même de rapprocher les positions des différentes parties", souligne un communiqué de l'EPTV dont une copie a été transmise à l'APS.

La sélection algérienne fait partie des 16 équipes concernées par la 31e édition de la CAN. Pensionnaires de la poules B, les Verts affronteront lors du premier tour successivement, le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal.

C'est la première fois que les téléspectateurs algériens seront privés des rencontres de leur sélection dans une telle épreuve. "L'EPTV, surpris par des droits dorénavant exigés et atteignant aujourd'hui des sommets jamais égalés pour une manifestation sportive organisée en Afrique, réitère cependant, son engagement à continuer d'assumer pleinement sa mission de service public en persévérant dans sa quête de solutions qui permettraient aux téléspectateurs algériens de suivre les grands évènements sportifs en toute sérénité et quiétude", ajoute le communiqué.

Les droits de retransmission des rencontres de la CAN pour le compte de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, sont détenus exclusivement pas le groupe beIN Sports.

APS