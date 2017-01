Les élèves gèlent : 2700 établissements scolaires sans chauffages

Dans une déclaration rendue publique aujourd'hui mercredi, la Ligue Algérienne pour la Défense des droits de l’Homme dénonce les conditions dans lesquelles les élèves étudient.

Scandaleux. En plein hiver, et de surcroît des plus rigoureux, la majorité des établissements scolaires issus de différentes wilayas du pays, ne disposent pas de chauffage, les élèves grelottent dans des classes glaciales qui ne sont pas équipées de chauffage.

Cette situation est encore plus préoccupante dans les écoles primaires, établissements moyens et à un degré moindre dans le secondaire qui ne dispose pas d'équipements de chauffage. Malheureusement, après 55 ans d'indépendance, l'Algérie n'a pas pu encore régler le problème de chauffage dans nos écoles. D'après les syndicats de l’éducation nationale plus, 2700 établissements scolaires en Algérie sont sans chauffage ; cette situation influe négativement sur la scolarité des élèves ainsi que sur leur santé. Le problème est dû à la négligence et l'atermoiement dont font preuve certains directeurs d'établissements éducatifs et certains responsables communaux, en vue de résoudre ce problème, alors que l'Etat a mobilisé d'énormes moyens financiers pour améliorer les conditions de scolarisation.

Face à cette situation qui dure depuis le début de la saison, les parents ne cessent d’attirer l’attention en interpelant les responsables concernés sur le vécu particulièrement pénible des écoliers, avec la vague de froid qui sévit actuellement ces derniers jours, il est impossible de suivre les cours dans des salles qui s’apparentent à des chambres froides

Des écoles et les salles de classe dans un état lamentable

- Portes fracassées

- fenêtres aux carreaux brisés

- infiltrations d'eau de pluie

- des prises électriques dénudées. Ce qui expose les élèves au danger.

- L'absence de chauffage

Où va l’argent consacré par l’Etat au règlement du problème de chauffage dans les écoles ?

Des sommes colossales sont débloquées durant huit années consécutives, soit 7200 milliards de centimes au niveau national, uniquement pour le chauffage des écoles

Cette situation catastrophique des écoles et salles de classe sans chauffage influe négativement sur la scolarité des élèves ainsi que sur leur santé, notamment dans les zones isolées où plusieurs écoles se trouvent fermées en hiver à cause de l'absence de chauffage.

La LADDH insiste et demande une intervention rapide des autorités centrales et locales, habilitées à régler le problème des écoles sans chauffage.

En attendant que ce jour arrive et que les poêles s'allument dans ces classes, ces élèves n'auront pour seul salut, que de bien de couvrir.

P/ Bureau National

Secrétaire National chargé des dossiers spécialisés.

Houari Kaddour