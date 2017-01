Mouvement d'indignation des enseignants de l’université Batna-2

L’ensemble des enseignants des différents départements de l'université Batna-2 ont organisé dans la matinée de mardi 10 janvier, un sit-in devant le rectorat de l'université. Ils protestent contre les lamentables conditions professionnelles et administratives dans lesquelles ils exercent et dénoncent les agissement d’un individu, ex-responsable de la sécurité, qui continue à s’immiscer dans les différents services administratifs et même pédagogiques des enseignants.

Un individu fait régner seul sa loi au sein de l'université de Batna-2. La direction garde un silence presque... complice. "Cet individu agit comme bon lui semble pourtant sa fonction lui a été retirée depuis bien longtemps", ont confirmé les enseignants en colère. "Ce sit-in a été organisé dans le but de dénoncer en premier lieu les actes et les agissements qualifiés inciviques, indignes... provoqués par cet ex-responsable de la sécurité, on ne s'explique pas comment ce type qui n'a plus aucun poste ou titre se permette d'agir ainsi", souligne Mokhneche Leila, enseignante et coordinatrice du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES).

Ce mouvement d'indignation a commencé dans la semaine lors d'une réunion prévue avec l'ensemble des enseignants et la coordinatrice du CNES afin de débattre de plusieurs problèmes. L'individu source du mouvement de réprobation s'est invité dans la salle de réunion, il s'est mis à empêcher le dialogue. "Quelques-uns d'entre les enseignants ont été même agressés physiquement et verbalement, d'autres ont été harcelés et ont reçu des menaces", selon un témoignage collectif des enseignants en colère sur le lieu.

Des plaintes ont été déposées auprès du tribunal, a ajouté la coordinatrice du CNES, sachant qu'elle même a été victime d'insultes et agressions physiques. La coordinatrice du CNES a indiqué au Matin d’Algérie que cette machination provoquée par cet individu a pour objectif surtout d'empêcher à tout prix la tenue de l'assemblée générale qui a eu lieu avec l'ensemble des enseignants dans la salle de réunion à l'université Batna-2.

Des injures, insultes et autres menaces... "Je ne m’arrêterai pas, même si cela devait saigner" cria-il devant des enseignants qui n'en croyaient pas leurs oreilles devant de telles agissements. Il faut souligner que cet individu a été nommé au poste d'enseignant sans avoir jamais enseigné auparavant. Selon nos sources, il est tantôt chauffeur du recteur, et tantôt il s'associe à des associations estudiantines pour certaines manoeuvres. Il est considéré, au sein de l'université de Batna-2 comme "perturbateur au-dessus du règlement de l'établissement universitaire".

De nombreuses questions agitent la communauté universitaire de Batna à son sujet concernant le poste qu’il occupe. Par qui a t-il été imposé ? Qui sont ses soutiens pour se permettre d'agir sans crainte ? Quel est son statut réel dans l'université ? Des questions sans réponses dans la mesure où la direction demeure mystérieusement silencieuse et se refuse de sévir contre lui.

Les enseignants en colère sollicitent le recteur de l'université et le wali afin qu'ils interviennent avant que ça ne dégènère.

Les résidences des filles envahies !

Les étudiants de l'université Batna-2 sont actuellement en grève pour de multiples raisons, à commencé par les résidences des filles qui sont constamment envahies)par des étudiants et les non-étudiants sans être contrôlés par des soi-disant agents de sécurité, en plus d'autres problèmes leur concernant, apprend-on. Nous reviendrons sur le sujet.

Abdelmadjid Benyahia