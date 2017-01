Une classe pour élèves trisomiques ouverte dans une école à Tiaret

C'est en présence de M. le Wali, de la directrice de l'éducation, de la wilaya de Tiaret, des autorités et élus locaux et de nombreux cadres de l'éducation qu'a eu l'ouverture officielle aujourd’hui mardi d'une division pédagogique pour les enfants trisomiques de la commune de Tiaret à l'école primaire Aït Amer Meziane.

Dans son intervention Mme Hadouda, Directrice de l’éducation de Tiaret, a mis en exergue les efforts de l’association ANIT B /de Tiaret, l'APC et de la direction de l'éducation pour l'ouverture de cette classe en déclarant. "Nous tenons à remercier le wali, l'APC, la direction de l'éducation et de l'action sociale et tous ceux qui nous ont aidés pour concrétiser ce projet", se félicite-t-elle.

"C’est le fruit d’un long combat dira la présidente, Mme Saadi Atika, d’ANIT section de Tiaret. Toutefois, nous demandons plus d'encadrement et plus de moyens pour pouvoir encadrer correctement ces enfants".

Signalons que cette division compte à présent quatorze enfants trisomiques issus de la commune de chef-lieu. La présidente de l'association ANIT bureau de Tiaret pour l'insertion scolaire et professionnelle des enfants trisomiques fera aussi remarquer : "Notre association compte une trentaine d’enfants trisomiques, ils sont répartis sur 7 classes, au niveau du local pour assurer des cours d'orthophonie, d'ailleurs une dizaine d'enfants sont dans la liste d'attente, …C'est un travail de longue haleine que nous venons d'entamer". Il a tenu à "à saluer cette initiative". Puis de rappeler concernant les enfants : "Nous ne demandons que leur prise en charge. Nous nourrissons le même espoir que les parents des enfants normaux, mais nos moyens ne le permettent pas, c'est pourquoi l'aide de l'État est indispensable".

De Tiaret, Nour-Eddine Si Merabet