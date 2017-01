La Coupe du monde passera à 48 participants en 2026

Le Conseil de la Fédération internationale (FIFA) a voté ce mardi à l'unanimité le passage à 48 participants pour les prochaines phases finales de Coupe du monde, à partir de 2026.

La Fédération internationale (Fifa) met les bouchées doubles. Elle a approuvé à l'unanimité, ce mardi lors de son Conseil à Zurich, le passage de 32 à 48 participants des prochaines Coupes du monde, à partir de l'édition 2026. Les trente-trois votants ont décidé de valider la formule de seize groupes de trois équipes.

L'Afrique passera de cinq à neuf places, soit quatre pays en plus. L'Europe de 13 à 16 participants, l'Asie aura huit places et le Concacaf, six places avec un barrage.

Le format d'organisation du mondial a connu en tout cinq étapes :

- 1930 : 13 équipes

- 1934 : 16 équipes

- 1982 : 24 équipes

- 1998 : 32 équipes

- 2026 : 48 équipes

