Les étudiants de l'université de Tiaret en grève illimitée

Les étudiants de l'université de Tiaret ont déclenché aujourd’hui une grève illimitée, ancée par le Mouvement National des Etudiants Algériens (MNEA).

Dans une déclaration, les protestataires revendiquent "l’amélioration des conditions socio-pédagogiques et la généralisation de l'accès au magistère pour les licenciés classiques et au master pour les étudiants en Licence-Master-Doctorat (LMD), ainsi que la révision des modules et projets de recherches dans certaines filières. A cela sont venues aussi se greffer d'autres revendications portant sur l'amélioration des conditions socio-pédagogiques.

Par ailleurs, ces derniers n’ont pas omis de dénoncer les conditions lamentables en termes de restauration, d’hébergement et le manque flagrant des supports pédagogiques et la vétusté des matériels scientifiques, et l’absence de dialogue. Cette grève rappelle cet autre appel des étudiants des grandes écoles résidentes de la cité de Mhamed Yousfi à Hussein Dey qui dénonce leurs conditions d'hébergement lamentables.

Comme quoi il ne suffit pas d'afficher un taux de remplissage record des établissements universitaires si les conditions idoines ne sont pas remplies pour le meilleur accueil qui soit au profit des étudiants.

De Tiaret, Si Merabet Nour Eddine