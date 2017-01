L'ambassadeur russe en Grèce retrouvé mort !

​​Le chef des services consulaires russes en Grèce a été retrouvé mort lundi dans son appartement d'Athènes, selon la police.

Le chef des services consulaires russes en Grèce a été retrouvé mort lundi dans son appartement d'Athènes, selon la police. Andrei Malanin, 55 ans, a été retrouvé allongé sur le plancher de sa chambre, a déclaré à l'AFP une source policière, ajoutant qu'il n'y avait aucun signe d'effraction.

"Les premiers signes montrent une cause de la mort pathologique, mais nous enquêtons néanmoins", a déclaré l'officier.



M. Malanin vivait seul, a ajouté la source. Selon des informations grecques, les collègues de M. Malanin le cherchaient car il ne s'était pas présenté au travail le matin. Les causes de la mort du consul auraient pu être naturelles, selon une source policière. La mort du chef des services consulaires russes à Athènes avait des causes naturelles, a confirmé la source dans l'ambassade à l'agence RIA Novosti.

Le 19 décembre dernier, un membre d'une unité de la police d'élite turque a tiré dans le dos de l'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov, alors que ce dernier inaugurait une exposition photo dans une galerie d'art moderne d'Ankara.

