Yennayer à Rennes : la coexistence des calendriers d'Afrique du Nord

Luc Thiébaut et Leila Mammeri-Zitouni

Les Amis de l’Algérie vous invitent à un exposé illustré autour du Yennayer le nouvel an Algérien, présenté par Leila Mammeri-Zitouni et Luc Thiébaut, à l’espace Ouest France, vendredi 13 janvier 2017 à partir de 18h00. L'exposé sera suivi des vœux des Amis de l’Algérie d’un pot, galettes des Rois et Galettes des Sultans offerts par l’association.