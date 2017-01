1000 bouteilles d’alcools et 42500 paquets de cigarettes saisis dans la wilaya de Batna

Dans la nuit de mardi, les services de la brigade d'intervention de la gendarmerie de la wilaya de Batna ont procédé à une opération de grande envergure dans le cadre de la lutte contre le banditisme, dans la région de Barika.

Selon nos sources, cette opération a permis aux éléments de la brigade d’interpeller à la cité des 150 située dans le quartier des 1000-Logements lors d’une ronde de routine, un individu, la trentaine, connu des services (récidiviste), en possession de 1000 bouteilles de boissons alcoolisées diverses estimées à en moyenne de 509.600 Da.

Dans le même sillage et la même journée, les services de la brigade de la gendarmerie de la commune de Seriana, située à 50 km de Batna, ont procédé aussi à l’arrestation d’un autre individu âgé de 37 ans et ont saisi une importante quantité de marchandise sans les factures, soit 42.500 paquets de cigarettes diverses estimés à 7943482.63 DA, dissimulés à l’intérieur d’un véhicule de marque Renault-Master, a-t-on appris auprès de la même source.

Les prévenus ont été placés en détention préventive sous l’inculpation de constitution d’une association de malfaiteurs et commerce illicite des boissons alcoolisées et autres trafic du genre. Une enquête a été diligentée par les mêmes services. La marchandise saisie a été transférée vers les services concernés des domaines. Ce fléau de vente clandestine d’alcool et autres a pris de l’ampleur dans la wilaya.

Abdelmadjid Benyahia