Un bus se renverse à Boussaada : 9 morts et 12 blessés

A 1h 30. Lieudit Chermat. Dans la daïra de Boussaâda. Au point kilométrique 203 sur route nationale 46, un bus de la ligne Biskra-Alger a eu un terrible accident sur la route de Boussaâda vient de faire 9 décès et 12 voyageurs blessés.

Les personnes décédées sont cinq femmes âgées entre 20 et 70 ans, trois hommes et un enfant, alors que les 12 blessés, jugés dans état "grave", ont été aussitôt évacués vers l’hôpital Bachir Rezig de Boussaada par les éléments de la Protection civile, alors que la Gendarmerie nationale a, de son côté, ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.

Six ambulances des services de la Protection civile et de l’hôpital de Ben S'rour, une quarantaine d’éléments de la Protection civile, entre secouristes et médecins des unités secondaires de Boussâada et Ben S’rour, ont été mobilisés pour assurer les opérations de secours.

Rédaction/Chaine III