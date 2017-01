Batna : la CNAS s'attaque aux remboursements des faux malades

Mourad Aït Lhocine, directeur de la CNAS de Batna.

Dans le cadre de la lutte contre les prescripteurs et les bénéficiaires de congés de maladie et d’ordonnances de complaisance, des formes de fraude qui grèvent sérieusement son budget, la Caisse de la CNAS de la wilaya de Batna organise durant le mois de janvier des journées de sensibilisation l'ensemble des médecins notamment les privés et les praticiens du secteur public