Arrestation de deux individus qui seraient impliqués dans l'agression de Chinois à Alger

"Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté deux individus impliqués dans des actes de vandalisme et de vol de biens de ressortissants chinois résidant à la cité Boushaki (Bab Ezzouar), alors qu'un troisième individu est toujours en fuite. Suite au vol à l'arme blanche d'un lot de sacs-à-main en cuir et d'un véhicule appartenant à un ressortissant chinois résidant dans ladite cité, les éléments de la police ont été dépêchés dans la nuit où le vol a été commis le 2 janvier courant" pour assurer la protection des victimes et rétablir l'ordre.

Les mêmes services ont récupéré tous les biens volés ainsi que le véhicule, ajoute le même communiqué. Les mis en cause ont tenté de semer la terreur en utilisant des armes blanches, ciblant les locaux et commerces de gros appartenant à des ressortissants chinois au niveau de la cité Boushaki, selon le même communiqué

L'enquête en cours a permis d'identifier deux mis en cause parmi les auteurs de ces agressions, tandis que le troisième est toujours en état de fuite, a-t-il précisé.

Les deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur mise en détention préventive, pour association de malfaiteurs, vol par effraction d'un magasin, vol d'un véhicule (récupéré) et destruction de biens d'autrui avec circonstances aggravantes, a indiqué le communiqué.

Par ailleurs, la police judiciaire de la circonscription administrative de Baraki a arrêté deux mis en cause en possession de 500 comprimés psychotropes, tandis que le troisième est en état de fuite.

APS