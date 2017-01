J'accuse l'opposition de toutes les dérives !

La colère de la rue exprime le rejet de tout un système autoritaire qui s'est même constitué une coterie politique.

À quoi servira-t-il d'accuser l'ange déchu d'être la source des péchés. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que le mal vient de l'esprit malin et je ne vous apprendrai encore moins que rien si j'accuse ce pouvoir d'être la cause de ce noir, d'avoir falsifié l'histoire, d'avoir assassiné tout espoir et d'avoir fait de la patrie un mouroir. Tout cela n'a nul sens, car c'est une évidence.