Le FFS pointe une situation porteuse de risques de développements chaotiques

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui mercredi, le Front des forces socialistes appelle à la vigilance la population bougiote.

Le FFS est inquiet de voir la situation dans la wilaya de Béjaia dégénérer à la suite d’un appel anonyme à une grève des commerçants.

Le FFS suit avec beaucoup d’attention l’évolution de cette situation porteuse de risques de développements chaotiques ainsi que les tentatives de faire basculer la wilaya dans la violence.

L’obstination du pouvoir à s’opposer à toute alternative politique démocratique et à une sortie de crise consensuelle ainsi que l’acharnement à détruire les cadres d’organisation et de débats citoyens pousse certaines catégories de la population à recourir à la violence.

Le FFS a milité, il milite et il militera pour le droit de grève et de la manifestation pacifique pour exprimer les doléances légitimes de la population. Il a toujours appelé les Algériennes et les Algériens à se mobiliser et à s’organiser pacifiquement pour revendiquer leurs droits tout en faisant preuve de lucidité, d’esprit de décernement et de rejet de la violence.

Le FFS appelle la population et particulièrement les jeunes de notre wilaya à la vigilance pour déjouer les manœuvres des apprentis sorciers.

Le FFS renouvelle sa proposition de concertation et de dialogue en vue de réaliser un consensus national seule alternative à la dictature de la violence d’où qu’elle vienne.

Non à la violence, vive la démocratie, vive le FFS

Le 1er Secrétaire fédéral

Rachid Chabati